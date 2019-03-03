اسكواش - مصر تهيمن للعام الثالث على التوالي.. علي فرج ونور الشربيني أبطال العالم

الأحد، 03 مارس 2019 - 11:00

كتب : محمد سمير

علي فرج ونور الشربيني أبطال العالم للاسكواش

للعام الثالث على التوالي هيمن أبطال مصر على بطولة العالم لرجال وسيدات الاسكواش، بفوز علي فرج ونور الشربيني.

نجح علي فرج لاعب وادي دجلة في تحقيق لقبه الأول ببطولة العالم بعد الفوز على زميله طارق مؤمن 3-1 (11-5، 11-13، 13-11، 11-3) في مباراة استغرقت 73 دقيقة.

وبذلك يكون علي فرج قد حقق اللقب العاشر في تاريخ مصر ببطولة العالم للاسكواش لتأتي في المرتبة الثانية خلف باكستان التي حصدت اللقب 14 مرة.

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أما على مستوى السيدات فنجحت مصر في حصد اللقب الرابع في التاريخ وهو الرابع على التوالي بفوز نور الشربيني لاعبة سبورتنج.

وتوجت نور الشربيني باللقب للمرة الثالثة في تاريخها بعد الفوز على زميلتها نور الطيب 3-1 (11-6، 11-5، 10-12، 15-13) في مباراة استغرقت 57 دقيقة.

وأصبحت نور الشربيني أصغر لاعبة تحقق لقب بطولة العالم ثلاث مرات، إذ تبلغ من العمر 23 عاما وهي خامس لاعبة تحقق اللقب للمرة الثالثة.

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اسكواش علي فرج نور الشربيني أبطال العالم

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