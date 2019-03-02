فيدرير 100.. السويسري يفوز ببطولة دبي ويحقق إنجازا إعجازيا

توج روجر فيدرير أسطورة التنس بلقب بطولة دبي الدولية للمرة الثامنة في تاريخه لينجح في الدخول لنادي المائة في الألقاب.

المايسترو روجر فيدرير أصبح ثاني لاعب في تاريخ التنس يدخل نادي المائة من حيث الألقاب، بعد الأمريكي جيمي كونورس صاحب الـ 109 لقبا.

تغلب السويسري فيدرير في المباراة النهائية على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بمجموعتين للا شيء.

ويتربّع فيدرير على قمة المتوجين بلقب بطولة دبي ذات فئة 500 نقطة بثماني مرات ويأتي خلفه الصربي نوفاك دجوكوفيتش صاحب الأربعة ألقاب.

وحقق فيدرير بذلك لقبه رقم 22 في تاريخ منافسات بطولات ATP Tour 500.

كما نجح في الفوز بالبطولات الكبرى (جراند سلام) 20 مرة وبطولات نهاية العام لأفضل 8 لاعبين كل موسم 6 مرات، والماسترز فئة الـ 1000 فاز بها 27 مرة وأخيرا 25 لقبا للبطولات ذات فئة 250.

ويأتي خلف فيدرير في قائمة المتوجين بالألقاب من اللاعبين الحاليين، الإسباني رافائيل نادال صاحب الـ80 بطولة.

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