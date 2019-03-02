مران الأهلي – حضور الخطيب وظهور عبد الحفيظ وتدريبات حذرة للشناوي

أجرى مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي، تقسيمة مصغرة للاعبي الفريق الأول خلال تدريب اليوم السبت، لشرح بعض الجمل الفنية.

المران الجماعي الذي أقيم على استاد مختار التتش بمقر النادي في الجزيرة، شهد تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، مع شرح كيفية الضغط على الخصم والخروج بالكرة من الدفاع إلى خط الوسط بأسرع وأسهل طريقة.

وكُوّنَت المجموعة الأولى من: محمود وحيد، صالح جمعة، أحمد الشيخ، هشام محمد، أحمد فتحي، محمد هاني، صلاح محسن.

فيما تشكلت المجموعة الثانية من: علي معلول، ياسر إبراهيم، ناصر ماهر، كريم وليد، أيمن أشرف، أحمد علاء، حمدي فتحي.

حضور الخطيب وعودة عبد الحفيظ

وشهد المران حضور محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، الذي عقَد جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

عبد الحفيظ عاد للظهر في المران بعد عودته من الإمارات العربية المتحدة حيث تواجد لاختيار ملابس الفريق.

تدريبات حذرة للشناوي

محمد الشناوي الذي عانى مؤخرا من إجهاد في العضلة الضامة أبعده عن مواجهة الجونة، عاد للمران يوم الأربعاء، وواصل مشاركته في التدريبات الجماعية اليوم السبت ولكن بشكل حذر، إذ تجنّب استخدام قدمه في التصويب.

كما استمر تأهيل وليد سليمان، وخضع عمرو السولية لجلسة علاج طبيعي، بعد إصابته بشد في العضلة الأمامية سيغيّبه عن مواجهة بتروجت. (طالع التفاصيل)

الأهلي يستقبل بتروجت في الجولة 26 من الدوري المصري، في السابعة مساء الإثنين المقبل.

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