الظهور الأول لـ مؤمن سليمان.. النجوم لا يساعد نفسه بتعادل ضد الحدود

ترك النجوم قاع جدول الدوري، لكنه يظل مهددا بقوة حيث تعادل مع حرس الحدود 0-0 في الجولة 25 للبطولة، في الظهور الأول لمدرب الفريق الجديد مؤمن سليمان.

النجوم فشل في استغلال عدد من الفرص التي لاحت له، خاصة لصلاح أمين الذي ألغي له هدف بداع التسلل في الدقيقة 81، وعمرو السيسي الذي هدد مرمى الحدود بصاروخية في الدقيقة 50.

وفي المقابل، أهدر الحدود فرصة وحيدة في الدقيقة 44 عن طريق مصطفى جمال بعد صناعة رائعة من إيدو موسيس.

النجوم صعد للمركز الـ17 ليترك إنبي في قاع الجدول، حيث حصد النجوم 22 نقطة مثله مثل الداخلية، تاركا إنبي في قاع الجدول بـ21 نقطة وإن كان الفريق البترولي قد لعب مباراتين أقل من النجوم.

أما حرس الحدود فيظل في المركز الـ11 بـ27 نقطة.

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