إصابات ميندي السبب.. جوارديولا: نبحث عن ظهير أيسر

اعترف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بحاجة فريقه إلى التعاقد مع ظهير أيسر جديد في ظل الإصابات المتلاحقة للاعبه الفرنسي بينجامين ميندي.

ميندي شارك في 16 مباراة فقط مع السماوي منذ انضمامه في 2017 بسبب إصابات الركبة المتكررة.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية نقلتها شبكة سكاي سبورتس: "لا أعرف ما قد يحدث ولكننا نفكر في فرصة لإيجاد لاعب آخر في هذا المركز".

وأضاف "ميندي ليس جاهزا حاليا، الإصابة حدثت في موسمين ومن الممكن أن تحدث في الثالث، آمل ألا يحدث هذا بالطبع وهو يعمل على ذلك، ولكن الحقيقة أننا قادرون على الاعتماد عليه في عدد قليل من المباريات. هذا هو الواقع".

وأوضح "في النهاية اللاعبون الأقوياء هم المتواجدون معنا بشكل يومي. هذه الحقيقة، ولذها علينا البحث عن لاعب آخر للموسم المقبل".

ولكن المدرب الإسباني المتوج بكأس الرابطة قبل أيام يبدو أنه لن يكتفي بالبحث عن ظهير أيسر فقط، ويأمل في تدعيم تشكيله بالمزيد من اللاعبين.

وأشار "هناك 3 أو 4 مراكز أعتقد بحاجة للبحث عمن نمتلكهم. لا أعرف ما قد يحدث، ولكن شراء ظهير أيسر هو خيار لنا، بالإضافة إلى لاعب وسط مدافع سنحاول أيضا جلبه، ومراكز أخرى نفكر فيها".

والفريق السماوي يأمل في الحفاظ على خدمات لاعب الوسط إلكاي جوندوجان الذي لم يقبل عرض ناديه للتجديد حتى الآن، وعقده ينتهي في 2020.

وعن ذلك قال جوارديولا: "إنه يعلم ما يريده ويعلم كيف نراه ونفكر به ولكن القرار ليس في أيدينا نحن، نحاول الحديث معه إذ نرغب في تمديد تعاقده ولكن لم يرغب في ذلك فليس بإمكاننا فعل شيء".

وأتم "إن أراد البقاء معنا بنسبة 100% سيتم إنهاء الاتفاق".

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