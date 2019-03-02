"ما فعله لوكاكو ضد ليفربول ذكرني بـ تشافي وإنييستا"

أشاد ديميتار بيرباتوف مهاجم مانشستر يونايتد السابق، بمهاجم الفريق الحالي روميلو لوكاكو، ولكن بطريقة قد تبدو غريبة على متابعي كرة القدم.

وقال بيرباتوف بحسب مانشستر إيفننج نيوز: "يعجبني لوكاكو، لقد حصل على حق المشاركة أساسيا. ذلك ظهر أمام كريستال بالاس. تسجيله لهدفين وتهديده المستمر وشغفه أوضح ذلك. أحب أن أراه يبدأ ضد ساوثامبتون".

وأضاف "في كرة القدم الحديثة، اللعب بثلاثي في الأمام يعني أن على اللاعب تبديل المراكز مع زميليه وهذا أمر يفعله لوكاكو. يستغل المساحات على الطرفين وصنع عددا من الأهداف من تلك المنطقة".

قبل أن يستدرك بتصريح مثير للجدل: "تلك التمريرة التي مررها إلى جيسي لينجارد ضد ليفربول، ذكرتني بمشاهدة تشافي أو إنييستا".

وسجل لوكاكو هدفين في آخر ظهور له بقميص مانشستر يونايتد خلال الفوز على كريستال بالاس 3-1.

ويحتل يونايتد المركز الخامس في الدوري هذا الموسم برصيد 55 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن أرسنال صاحب المركز الرابع.

اقرأ أيضا:

اسكواش – رغم خروج حاملي اللقب.. المصريون يكتسحون بطولة العالم

نجل ومساعد رامون دياز يُفجر "مفاجأة للجميع" بخصوص عودة والده لتدريب ريفر بليت

تريزيجيه: لن أقبل الدكة ولو لحساب أفضل لاعب بالعالم.. وسأترك قاسم باشا

خبر في الجول – اتجاه داخل مجلس إدارة الزمالك لرفع الإيقاف عن كهربا

هل يصبح الإسماعيلي رابع مصري يفوز في الجزائر؟

بقرار من جروس.. محمد إبراهيم وعنتر يشاركان مع ناشئي الزمالك