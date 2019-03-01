يونايتد مهدد.. تقرير: لو لم يتأهل الفريق لدوري الأبطال سيرحل بوجبا

الجمعة، 01 مارس 2019 - 20:40

كتب : FilGoal

بول بوجبا - كريستيانو رونالدو

كتبت صحيفة توتو سبورت الإيطالية، التي تصدر في مدينة تورينو التي ينتمي لها يوفنتوس، خبرا محبطا لجمهور مانشستر يونايتد بشأن لاعبه ونجمه الأول بول بوجبا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حالة فشل مانشستر يونايتد في حجز أحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز فإنه مهدد بفقدان بوجبا لاعب وسط فرنسا.

في هذه الحالة.. سيعود اللاعب على الأرجح إلى يوفنتوس.. النادي الذي أبدع معه على مدار 4 مواسم قبل أن ينتقل إلى يونايتد في 2016 مقابل 105 ملايين يورو ويصبح أغلى لاعب في تاريخ النادي الإنجليزي.

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وقالت الصحيفة إن يوفنتوس قد يستخدم لاعبه دوجلاس كوستا في الصفقة.. ينتقل البرازيلي إلى يونايتد ويعود بوجبا لارتداء القميص الأبيض والأسود.

وأوضحت أن بوجبا لن يقبل باللعب في الدوري الأوروبي مرة أخرى مع يونايتد، بعد موسم 2016-2017 الذي حقق فيه الفريق لقب البطولة القارية مع المدرب جوزيه مورينيو.

ويجد يونايتد منافسة شرسة قوية مع أرسنال وتشيلسي على احتلال المركز الرابع في الدوري.

يحتل الفريق المركز الخامس حاليا بفارق نقطة عن أرسنال الرابع. وتشيلسي في المركز السادس بفارق 3 نقاط عن الأخير لكن له لقاء مؤجل.

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