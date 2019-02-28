تعرف على تقييم صلاح أمام واتفورد من الصحف الإنجليزية "لم يسجل ولكنه ضمن الأفضل"

رغم أنه لم يسجل.. غير أن محمد صلاح نجم ليفربول لعب واحدة من أفضل مبارياته في موسم 2018-2019 ضد واتفورد، فكيف كان تقييمه من قبل الصحف الإنجليزية.

وانتصر ليفربول على واتفورد يوم الأربعاء بخماسية نظيفة في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي، كان نصيب ماني منها هدفين.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام واتفورد حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري اختلف بين 7 أو 8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.7 درجة من عشرة.

أما أفضل لاعبي ليفربول في اللقاء كانوا ترينت ألكسندر أرنولد وفيرجيل فان دايك وساديو ماني وفابينيو بمتوسط درجات تخطى الـ8 درجات.

وتوقف رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم عند 20 هدفا، 17 في الدوري الإنجليزي كهداف للمسابقة و3 في دوري أبطال أوروبا.

وواصل ليفربول تصدره لجدول ترتيب الدوري بفارق نقطة عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه، ويستعد الفريق لخوض دربي ميرسيسايد يوم الأحد المقبل أمام إيفرتون.