تعرف على تقييم صلاح أمام واتفورد من الصحف الإنجليزية "لم يسجل ولكنه ضمن الأفضل"

الخميس، 28 فبراير 2019 - 12:54

كتب : FilGoal

لاعبو ليفربول يحتفلون بهدف صلاح في نيوكاسل

رغم أنه لم يسجل.. غير أن محمد صلاح نجم ليفربول لعب واحدة من أفضل مبارياته في موسم 2018-2019 ضد واتفورد، فكيف كان تقييمه من قبل الصحف الإنجليزية.

وانتصر ليفربول على واتفورد يوم الأربعاء بخماسية نظيفة في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي، كان نصيب ماني منها هدفين.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام واتفورد حسب الدرجات من 1 إلى 10.

أخبار متعلقة

كلوب: لا أصاب بأزمة قلبية حين أعلم نتيجة مباريات سيتي مانشستر سيتي يعلن شراكته مع بوما فان دايك: لاعبو واتفورد فشلوا في إيجاد حل لما فعلناه ماني عن هدفه الرائع: كنت محظوظا

تقييم الدولي المصري اختلف بين 7 أو 8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.7 درجة من عشرة.

أما أفضل لاعبي ليفربول في اللقاء كانوا ترينت ألكسندر أرنولد وفيرجيل فان دايك وساديو ماني وفابينيو بمتوسط درجات تخطى الـ8 درجات.

وتوقف رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم عند 20 هدفا، 17 في الدوري الإنجليزي كهداف للمسابقة و3 في دوري أبطال أوروبا.

وواصل ليفربول تصدره لجدول ترتيب الدوري بفارق نقطة عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه، ويستعد الفريق لخوض دربي ميرسيسايد يوم الأحد المقبل أمام إيفرتون.

ليفربول محمد صلاح

نرشح لكم

أخر الأخبار

ميرور تكشف عن أربعة أهداف رئيسية لمانشستر يونايتد في الانتقالات الصيفية.. بينهم راكيتيتش 18 دقيقة | أوروبا
الكشف عن - عندما رفض دي روسي الانضمام لـ سيتي في الدقيقة الأخيرة 30 دقيقة | أوروبا
"التغيير أفضل للجميع".. رسميا - رانييري يرحل عن فولام 46 دقيقة | أوروبا
نادر شوقي: استبعاد رمضان من المنتخب غير فني.. وأعلم أنه لن ينضم مع الجهاز الفني الحالي 47 دقيقة | الدوري المصري
زميله السابق: مندهش مما يحدث لـ بيل في مدريد.. رحيله لـ توتنام أو يونايتد ربما أفضل 49 دقيقة | أوروبا
إكرامي: أغيب عن الأهلي من 4 لـ 6 أسابيع.. الإصابة في توقيت صعب ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 من هو سالم الشامسي مالك بيراميدز الجديد 2 آل الشيخ لإدارة الأهلي: فرحون بعودتي؟ والجارحي يرد: نحن لا نرجع في قراراتنا 3 رئيس أحد: مؤمن زكريا خارج النادي.. يعاني من "خلل" ومستحيل أن يمارس الكرة 4 كلوب: نعم ما قاله صلاح صحيح

قد ينال إعجابك