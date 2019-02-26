جوارديولا: سنفتقد هذا الرباعي أمام وست هام.. وفيرناندينيو سيغيب طويلا

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 - 17:23

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - شالكه

ألمح بيب جوارديولا المدير لمانشستر سيتي أن فريقه سيفتقد خدمات لاعب وسطه البرازيلي فيرناندينيو لفترة ليست قصيرة.

ويستضيف سيتي منافسه وست هام يونايتد ضمن الجولة 27 من الدوري الإنجليزي يوم الأربعاء وهو يحتل المركز الثاني بفارق نقطة عن المتصدر ليفربول، وذلك بعدما أصيب فيرناندينيو في لقاء تشيلسي بنهائي كأس رابطة المحترفين يوم الأحد.

وقال جوارديولا في تصريحاته خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "مازلنا نفتقد لجون ستونز وجابريل جيسوس وأيضا سنفتقد إيمريك لابورت وفيرناندينيو أمام وست هام".

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وأضاف "أعتقد أن ستونز وجيسوس سيعودان قريبا، لكني لست متأكدا من موقف البقية، ربما قبل مباراة سوانزي".

وشدد بيب "أما فيرناندينيو فلا يمكنه اللعب أيضا أمام شالكة في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم 12 مارس بسبب الإيقاف".

وأوضح المدرب الكتالوني أنه سينتظر تطور حالة لاعبه البرازيلي خلال فترة التوقف الدولي في النصف الثاني من مارس المقبل.

وعن حالة بنجامين ميندي، صرح جوارديولا "إنه أفضل الآن، لقد تدرب في الأيام الأخيرة ورد الفعل كان جيد للغاية، ربما يكون لائقا للمشاركة ضد وست هام".

هذه هي المباريات المتبقية لـ ليفربول وسيتي في صراع الدوري الإنجليزي

ليفربول سيستضيف منافسه واتفورد على ملعب أنفيلد ضمن الجولة نفسها.

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