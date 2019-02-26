الشامي: طموحي المساهمة لعودة الإسماعيلي لمكانه

قال محمد الشامي جناح الإسماعيلي إن طموحه هو المساهمة فى قيادة فريقه لتعديل وضعه والعودة لمكانه فى جدول الدوري

وانضم الشامى للإسماعيلي قبل بداية الموسم الحالي قادما من الزمالك بجانب محمد مجدي.

وقال "لم أقدم شيئا مع الإسماعيلي حتى الآن، لهذا أنا وزملائي سنتحلى بالروح القتالية من أجل إعادة الفريق لمسيرة الانتصارات بكافة البطولات".

وأضاف " تعرضت لإصابة قوية فى لقاء المقاولون العرب أبعدتنى عن الملاعب لفترة ، لكننى سأعود ومع عودتي سأبذل قصارى جهدي لكسب ثقة المدير الفني وحجز مكان بالتشكيل الأساسي".

وأتم الشامي: "حصول جميع اللاعبين على مستحقاتهم فى موعدها المحدد يساهم فى توافر مناخ مثالي لهم يساعدهم على الانطلاق لتحقيق نتائج إيجابية فى مختلف البطولات".

ويحتل الإسماعيلي المركز الثامن في الدوري المصري بـ27 نقطة، في حين يتذيل مجموعته في دوري أبطال إفريقيا، وينتظر مواجهة مع الاتحاد السكندري في ربع نهائي كأس مصر.

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