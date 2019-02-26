برنامج بدني خاص في الأهلي بعد الراحة.. ومستجدات المصابين

أعد أليخاندرو سوتو مخطط أحمال الأهلي برنامجا بدنيا خاصا للفريق بعد الحصول على فترة راحة لمدة 48 ساعة بعد الفوز على الجونة يوم السبت الماضي.

حسام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

ويعود الفريق للمران غدا الأربعاء استعدادا لمواجهة بتروجت يوم الاثنين المقبل.

ويعود لمران الغد الجماعي محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق، بعد تعافيه من نزلة البرد التي تعرض لها.

وحصل وحيد، على بعض الأدوية للتخلص من نزلة البرد، على أن يعود من جديد إلى التواجد مع الفريق والمشاركة في المران.

وتواجد وحيد، في مقر النادي بالجزيرة، خلال مران الغائبين عن مباراة الجونة الأخيرة، إلا إنه لم يشارك في المران، بالتنسيق مع الجهاز الطبي، ومن المنتظر أن يعود اللاعب للمشاركة الجماعية بعد تحسن حالته في الفترة الأخيرة.

ويخضع محمد الشناوي، حارس الفريق لفحص طبي غدا قبل انطلاق المران؛ استعدادا للمشاركة الجماعية مع الفريق بعد تخلصه من حالة الإجهاد التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.

واشتكى الشناوي، من إجهاد عضلي خفيف، واكتفى بأداء تدريبات تأهيلية، على أن يعود غدا للمشاركة في المران استعدادا للمرحلة المقبلة.

وكان الشناوي، قد غاب عن قائمة الفريق في مباراة الجونة الأخيرة، وذلك في إطار السياسة التي ينتهجها مارتن لاسارتي، للقضاء على الإصابات التي طاردت الفريق في الفترة الماضية، وأيضا للحفاظ على كافة العناصر، وتجهيز الجميع للمرحلة المقبلة التي تشهد حالة من التركيز الشديد؛ سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي بحسب الموقع الرسمي للنادي.

وكذلك، يخضع حسام عاشور قائد الفريق لبرنامج بدني، تحت إشراف مخطط الأحمال لتجهيزه للمشاركة مع الفريق في المران الجماعي، والعودة من جديد إلى التواجد ضمن قائمة الأهلي في المباريات الرسمية.

واشتكى عاشور من الإصابة في منشأ العضلة الأمامية، وتم عرضه على اللجنة الطبية برئاسة أحمد عبدالعزيز، وخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي، وتحسنت حالته بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

ويخضع عاشور، لفحص طبي غدا لتحديد موعد البدء في المران البدني، والذي أعده مخطط الأحمال الذي حرص على متابعة حالة اللاعب للاطمئنان عليه.

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