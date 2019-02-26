عبد الحفيظ: الأهلي يتعرض لضغط المباريات منذ 4 أشهر.. غيرنا لم يحتمل أسبوعين

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي إن ناديه لم يشك ضغط المباريات في آخر 4 أشهر.

وشدد عبد الحفيظ في تصريحات لإذاعة "أون سبورت": "هذا يثبت أن النادي الأهلي هو الأكبر في المنظومة الرياضية المصرية".

وأردف "نتعرض لضغط المباريات في آخر 4 أشهر، وغيرنا لم يحتمل أسبوعين وبدأ الشكوى".

وأكمل "نلعب كل 3 أيام مباراة ولم نشكو لأننا نقدر الظرف الذي وضعنا فيه، ووصلنا لنهائي دوري أبطال إفريقيا في آخر سنتين".

ويحتل الأهلي وصافة الدوري في الوقت الجاري بالتشارك مع بيراميدز على بعد 4 نقاط من الزمالك المتصدر.

لعب الأبيض 21 مباراة مثله مثل الأهلي، في حين لعب بيراميدز 24 مباراة.

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