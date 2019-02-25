رسميا - بعد 42 إصابة.. أبو ديابي يعلن اعتزاله كرة القدم

3 سنوات مرت على أخر مباراة لعبها.. والآن قرر أبو ديابي كتابة النهاية لمسيرته في الملاعب وإعلان اعتزاله كرة القدم.

اسم ارتبط بأذهان جماهير كرة القدم بالإصابات، وعندما تسمعه يكون رفقة خبر تعرض اللاعب الفرنسي لإصابة جديدة.

مسيرة استمرت لـ14 عاما في الملاعب خاض خلالها أبو ديابي 198 مباراة فقط، وتعرض لـ42 إصابة مختلفة.

مسيرته الكروية

بدأ لاعب الوسط الفرنسي ذو الأصول الإيفوارية مسيرته مع كرة القدم كلاعب محترف مع نادي أوكسير عام 2004 ثم انتقل إلى أرسنال الإنجليزي عام 2006.

وظل أبو ديابي مع الفريق الإنجليزي لمدة 9 سنوات لعب خلالهم 124 مباراة فقط بسبب الإصابات المتكررة.

ثم انتقل إلى نادي مارسيليا في 2015 ورحل عنه بعد عام واحد فقط وكانت حصيله ظهوره مع الفريق الفرنسي 5 مباريات فقط.

وبسبب عدم قدرته على التعافي من الإصابة قرر النادي الفرنسي عدم تجديد تعاقده ليظل أبو ديابي بلا ناد حتى الآن ويعلن اعتزاله كرة القدم.

من جانبه حرص نادي أرسنال على توجيه الشكر للاعبه السابق بعد إعلان اعتزاله كرة القدم وكتب الحساب الرسمي للنادي عبر تويتر: "نحن جميعا نتمنى لك الأفضل بعد تقاعدك.. لاعب موهوب سرقته الإصابة".

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