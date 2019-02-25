لوكاكو يختار أفضل لاعب في موسم مانشستر يونايتد: ماذا نريد أكثر منه؟

اختار روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد زميله في الفريق لوك شو الظهير الأيسر للفريق كأفضل لاعب في الموسم الجاري في صفوف الشياطين الحُمر.

وتحدث لوكاكو لموقع ناديه الرسمي قائلا: "لوك هو أفضل لاعب في موسمنا بالنسبة لي، كان رائعا منذ بداية الموسم".

وواصل "خلال الصيف كنا على تواصل وكنت أنا في كأس العالم وهو في نيويورك وكان يرسل لي فيديو وهو يركض دائما لقد رأيت شخص آخر سيعود بشكل أفضل".

وأكمل اللاعب البلجيكي حديثه "سجل لوك هدفا في أول مباراة في الموسم ضد ليستر سيتي ولم ينظر للخلف أبدا منذ ذلك اليوم".

وتابع "هو كان لديه دائما مستقبل رائع ينتظره ليكون بين أفضل من يلعب كظهير أيسر في العالم وكان ذلك حينما كنت أواجهه عندما كان يلعب في صفوف ساوثامبتون".

وأردف مهاجم يونايتد "لقد عانى من إصابات كثيرة ولكنه الآن بحالة أفضل وأنا سعيد له وأتمنى أن يواصل تقديم أدائه الجيد".

وأتم "لا نستطيع النظر إلى لوك الآن كلاعب ينتظره مستقبل جيد ففي سنه هذا هو لاعب رائع ويقدم مستوى ثابت ماذا نريد أكثر منه"؟

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