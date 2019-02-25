مدرب واتفورد محذرا من صلاح: سجل ضدنا كثيرا.. الأمور ستختلف في المواجهة المقبلة

الإثنين، 25 فبراير 2019 - 22:28

كتب : FilGoal

واتفورد - ليفربول

حذر خافيير جراسيا المدير الفني لفريق واتفورد من محترفنا المصري محمد صلاح قبل مواجهة فريقه أمام ليفربول.

خافيير جراسيا قلل من أمر تسجيل محمد صلاح لهدف واحد في آخر 5 مباريات لـ ليفربول، قائلا: "لا أعلم كم عدد أهداف صلاح في مبارياته الأخيرة ولكنني أعلم جيدا ماذا فعل ضدنا".

وأوضح في تصريحاته التي نقلتها صحيفة ديلي ميل قائلا: "أتذكر جيدا ما فعله صلاح ضدنا مؤخرا. لقد سجلنا ضدنا العديد من الأهداف".

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وواصل "نحاول تقديم أفضل ما لدينا لكي نجمع أكبر قدر ممكن من النقاط".

وأشار "أحاول التعلم من كل مباراة لي هنا. كل مباراة مختلفة وكل موسم مختلف وأنا واثق تماما بأن المواجهة المقبلة ستكون مختلفة أيضا".

وأكمل حديثه قائلا: "حللنا مواجهتنا الأخير ضد ليفربول هذا الموسم وأيضا الموسم الماضي وسنحاول تقديم الأفضل في المباراة المقبلة".

في لقاء واتفورد وليفربول هذا الموسم، سجل صلاح هدفا وانتصرت كتيبة يورجن كلوب بثلاثية مقابل لا شيء.

الموسم الماضي، انفجر صلاح في وجه واتفورد ليسجل رباعية كاملة في فوز ليفربول 5-0. سجل صلاح 4 أهداف وصنع هدفا في واحدة من أفضل مبارياته مع الفريق.

وأيضا سجل هدفا وصنع آخر في أول مواجهة لـ ليفربول الموسم الماضي ضد واتفورد.

ليفربول يستعد لمواجهة واتفورد يوم الأربعاء في الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري برصيد 66 نقطة من 27 مباراة، بينما واتفورد في المركز السابع برصيد 40 نقطة.

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