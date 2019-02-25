مؤمن يعلن فسخ تعاقده مع نادي أحد بالتراضي

الإثنين، 25 فبراير 2019 - 22:00

كتب : FilGoal

مؤمن زكريا

أعلن مؤمن زكريا عن فسخ تعاقده مع نادي أحد السعودي بالتراضي بين الطرفين.

وكان سعود الحربي رئيس نادي أحد أعلن في وقت سابق اليوم الإثنين عن إنهاء التعاقد مع مؤمن زكريا بالتراضي بسبب عدم جاهزيته الفنية والبدنية.

وكتب مؤمن عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الحمد لله تم التراضي بيني وبين نادي أحد على خير، وأتمنى التوفيق لنادي أحد والبقاء في الدوري".

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وانتقل مؤمن زكريا من الأهلي إلى نادي أحد خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ولم يشارك صاحب الـ30 عاما في أي مباراة منذ انتقاله إلى الفريق السعودي حتى الآن. وبذلك يعود للنادي الأهلي ولكنه لم يستطيع المشاركة إلا بعد قيده في قائمة الفريق مع بداية الموسم المقبل.

نادي أحد يضم بين صفوفه مصري آخر هو أحمد جمعة مهاجم المصري الذي أعير لهم في فترة الانتقالات الشتوية أيضا.

ويحتل نادي أحد المركز الأخير في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي حتى الآن.

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