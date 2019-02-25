شاهد – عبد الشافي يصنع هدفا في عبور أهلي جدة لـ الوصل.. وموعد ناري ضد الهلال

الإثنين، 25 فبراير 2019 - 21:48

كتب : FilGoal

محمد عبد الشافي - أهلي جدة

صنع محترفنا المصري محمد عبد الشافي هدفا في انتصار فريقه أهلي جدة على حساب الوصل الإماراتي في ربع نهائي كأس زايد للأبطال.

أهلي جدة فاز على الوصل بهدفين مقابل هدف في إياب ربع نهائي البطولة، بعدما تعادل في الإمارات 2-2.

عبد الشافي لعب المباراة بالكامل ونجح في صناعة الهدف الأول لفريقه والذي جاء عن طريق باولو دياز في الدقيقة 51.

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المباراة كانت مثيرة للغاية ونجح أولا فريق الوصل في التقدم بالنتيجة عن طريق علي صالح في الدقيقة 37 من عمر المباراة بعد مرور ولا أروع وتسديدة قوية في الشباك من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 50 احتسب حكم المباراة ركلة حرة حولها محمد عبد الشافي على رأس دياز وهز الشباك.

الفرص توالت للفريقين على مدار المباراة ولكن نجح سلمان المؤشر في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء بتوجيه الضربة القاضية في وجه الوصل.

أهلي جدة ينتصر ويصل نصف نهائي كأس زايد للأبطال.

وضرب أهلي جدة موعدا ناريا مع الهلال في نصف نهائي البطولة، وذلك بعدما نجح الأخير في تخطي عقبة الاتحاد السكندري.

أما نصف النهائي الآخر سيجمع بين النجم الساحلي التونسي والمريخ السوداني.

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في البطولة العربية كأس زايد للأبطال محمد عبد الشافي أهلي جدة

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