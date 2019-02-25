شاهد – عبد الشافي يصنع هدفا في عبور أهلي جدة لـ الوصل.. وموعد ناري ضد الهلال
الإثنين، 25 فبراير 2019 - 21:48
كتب : FilGoal
صنع محترفنا المصري محمد عبد الشافي هدفا في انتصار فريقه أهلي جدة على حساب الوصل الإماراتي في ربع نهائي كأس زايد للأبطال.
محمد عبد الشافي
النادي : الأهلي
أهلي جدة فاز على الوصل بهدفين مقابل هدف في إياب ربع نهائي البطولة، بعدما تعادل في الإمارات 2-2.
عبد الشافي لعب المباراة بالكامل ونجح في صناعة الهدف الأول لفريقه والذي جاء عن طريق باولو دياز في الدقيقة 51.
#الأهلي يتعادل..#باولو_دياز يرتقي ويضع الكرة برأسه في شباك #الوصل مسجلاً هدف التعادل لفريقه#الأهلي_الوصل #كأس_زايد_للأندية_الأبطال #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/nFsGUPtGNK— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 25, 2019
المباراة كانت مثيرة للغاية ونجح أولا فريق الوصل في التقدم بالنتيجة عن طريق علي صالح في الدقيقة 37 من عمر المباراة بعد مرور ولا أروع وتسديدة قوية في الشباك من داخل منطقة الجزاء.
#الوصل الإماراتي يتقدم..#علي_صالح ينطلق ويراوغ بمهارة ويسدد في شباك #الأهلي السعودي مسجلاً الهدف الأول #الأهلي_الوصل #كأس_زايد_للأندية_الأبطال #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/pw0nmPngsS— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 25, 2019
وفي الدقيقة 50 احتسب حكم المباراة ركلة حرة حولها محمد عبد الشافي على رأس دياز وهز الشباك.
الفرص توالت للفريقين على مدار المباراة ولكن نجح سلمان المؤشر في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء بتوجيه الضربة القاضية في وجه الوصل.
#سلمان_المؤشر يضيف الهدف الثاني لـ #الأهلي في شباك #الوصل بعد تمريرة من #مهند_عسيري#الأهلي_الوصل #كأس_زايد_للأندية_الأبطال #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/23ltedDGGZ— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 25, 2019
أهلي جدة ينتصر ويصل نصف نهائي كأس زايد للأبطال.
وضرب أهلي جدة موعدا ناريا مع الهلال في نصف نهائي البطولة، وذلك بعدما نجح الأخير في تخطي عقبة الاتحاد السكندري.
أما نصف النهائي الآخر سيجمع بين النجم الساحلي التونسي والمريخ السوداني.
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