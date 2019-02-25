محمد عواد: سأقاتل للحاق بمعسكر منتخب مصر

الإثنين، 25 فبراير 2019 - 21:37

كتب : حامد وجدي

محمد عواد - الوحدة

قال محمد عواد حارس الوحدة السعودي إنه سيقاتل للشفاء من الإصابة التي يعاني منها واللحاق بمعسكر منتخب مصر في شهر مارس المقبل.

محمد عواد

النادي : الوحدة

وكتب عواد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "تواصلت مع الجهاز الفني والجهاز الطبي للمنتخب وساخوض تدريبات على فترتين الأسبوع القادم إن شاء الله".

وواصل "سأقاتل من أجل اللحاق بمباراة الهلال القادمة أو مباراة النصر يوم 16".

وأتم عواد "بعدها سأكون جاهز للمعسكر إذا وقع علي الاختيار وسأكون جاهزا تماما لأنال شرف تمثيل منتخب مصر".

وكان أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر أعلن في وقت سابق أن عواد لن ينضم للمعسكر المقبل بسبب إصابته بتمزق في عضلة السمانة وغيابه عن المباريات من أسبوعين إلى ثلاثة.

ويستعد منتخب مصر لخوض لقاء النيجر في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2019 قبل مواجهة نيجيريا وديا.

اقرأ أيضا:

في الجول يكشف.. ما يدرسه الأهلي ضد اتحاد الكرة في أزمة لقاء بيراميدز

خبر في الجول - الجهاز الفني للزمالك يرفض التدخل في قرار إيقاف كهربا

مصدر بـ الأهلي لـ في الجول: موقفنا لم يتغير من مواجهة بيراميدز.. نستعد لمباريات الدوري وإفريقيا

منتخب مصر: عواد لن ينضم لمعسكر مارس

خبر في الجول – الزمالك يدرس فكرة ضم عنتر لمعسكره استعداد لمواجهة المقاصة

مصر محمد عواد

نرشح لكم

أخر الأخبار

شوبير: قد تسمعون أخبارا سعيدة بخصوص مواجهتي الأهلي وبيراميدز والزمالك والمقاصة 2 ساعة | مصر
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 26-2-2019 والقنوات الناقلة.. دوري مصري وإنجليزي وقمة مرتقبة 4 ساعة | الدوري المصري
باتيستوتا: رفضت الذهاب إلى ريال مدريد خشية أن أسجل 200 هدفا وأصاب بالملل 4 ساعة | أوروبا
مؤمن يكشف كواليس الرحيل: التشخيص الخاطئ لإصابتي هو السبب.. وسأعود لـ الأهلي 4 ساعة | الدوري المصري
كريستيان أم جاريث؟ الإجابة لن تتحدد في ملعب جولف 5 ساعة | أوروبا
بالفيديو – زيدان يحكي قصة أغلى هدف في مسيرته: لم أسجله 5 ساعة | منتخب مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 من هو سالم الشامسي مالك بيراميدز الجديد 2 آل الشيخ لإدارة الأهلي: فرحون بعودتي؟ والجارحي يرد: نحن لا نرجع في قراراتنا 3 رئيس أحد: مؤمن زكريا خارج النادي.. يعاني من "خلل" ومستحيل أن يمارس الكرة 4 كلوب: نعم ما قاله صلاح صحيح

قد ينال إعجابك