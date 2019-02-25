محمد عواد: سأقاتل للحاق بمعسكر منتخب مصر

قال محمد عواد حارس الوحدة السعودي إنه سيقاتل للشفاء من الإصابة التي يعاني منها واللحاق بمعسكر منتخب مصر في شهر مارس المقبل.

محمد عواد النادي : الوحدة

وكتب عواد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "تواصلت مع الجهاز الفني والجهاز الطبي للمنتخب وساخوض تدريبات على فترتين الأسبوع القادم إن شاء الله".

وواصل "سأقاتل من أجل اللحاق بمباراة الهلال القادمة أو مباراة النصر يوم 16".

وأتم عواد "بعدها سأكون جاهز للمعسكر إذا وقع علي الاختيار وسأكون جاهزا تماما لأنال شرف تمثيل منتخب مصر".

بعدها سأكون جاهز للمعسكر إذا وقع علي الاختيار سأكون جاهزاً تماماً باْذن الله تعالي لأنال شرف تمثيل منتخب مصر بإذن الله تعالى #2019🇪🇬💪🙌❤ — Mohamed Awaad (@mohamedawaad) February 25, 2019

وكان أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر أعلن في وقت سابق أن عواد لن ينضم للمعسكر المقبل بسبب إصابته بتمزق في عضلة السمانة وغيابه عن المباريات من أسبوعين إلى ثلاثة.

ويستعد منتخب مصر لخوض لقاء النيجر في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2019 قبل مواجهة نيجيريا وديا.

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