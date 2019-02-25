لوك شو عن إيقاف صلاح: أريد اللعب أمام الأفضل دائما

الإثنين، 25 فبراير 2019 - 21:27

كتب : رامي جمال

لوك شو - محمد صلاح

قال لوك شو الظهير الأيسر لمانشستر يونايتد إنه يريد دائما اختبار نفسه أمام أفضل اللاعبين من أجل التحسن والتطور في مسيرته.

لوك شاو

النادي : مانشستر يونايتد

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مانشستر يونايتد
ليفربول

جاء ذلك تعليقا على الإشادة التي حصل عليها اللاعب الإنجليزي على إيقافه لمحمد صلاح لاعب ليفربول خلال مباراة الفريقين التي انتهت بالتعادل السلبي أمس الأحد في الجولة 27 من البريميرليج في ملعب أولد ترافورد.

ونقلت صحيفة "مترو" الإنجليزية تصريحات لوك شو التي قال فيها: "هذه هي المباريات التي يود أي لاعب المشاركة فيها واللعب بشكل جيد".

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وأكمل "أنت تريد دائما أن تختبر نفسك أمام الأفضل وأريد التطور في مسيرتي".

وواصل "أنا صغير في السن وهناك دائما مساحة للتطور وهذا ما أريده دائما أن أتحسن".

وتابع شو "أعتقد أن هناك مستوى أفضل لي أستطيع الوصول إليه ولا أعتقد إنني وصلت للأفضل وأنا أعرف ما أستطيع تقديمه حينما أصبح في مستوى أفضل".

وأتم "بالطبع أنا سعيد بما حدث في المباراة ولكن كما قلت هناك الأفضل لي أستطيع الوصول إليه وأريد التركيز أكثر ودفع نفسي للأمام بشكل أقوى".

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