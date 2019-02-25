الاتحاد الإنجليزي يتهم بوكيتينو بسوء السلوك.. والمدرب يتقبل التهمة

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تهمة سوء السلوك للمدير الفني لتوتنام ماوريسيو بوكيتينو بسبب ما بدر منه تجاه الحكم مايك دين عقب لقاء بيرنلي.

وكان توتنام خسر من بيرنلي بهدفين لهدف السبت الماضي في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي وعقب نهاية اللقاء اعترض المدرب الأرجنتيني بحدة على قرارات الحكم.

وقال بيان الاتحاد الإنجليزي: "ماوريسيو بوكيتينو متهم بسوء السلوك في ملعب المباراة وفي النفق المؤدي له تجاه الحكم".

وأتم البيام "المدرب أمامه حتى السادسة من مساء يوم الخميس المقبل للرد على ذلك الاتهام".

وكان المدرب الأرجنتيني أعلن في وقت سابق تقبله لأي عقوبة تصدر تجاهه من الاتحاد الإنجليزي مؤكدا أنه تجاوز المسموح وربما يعتذر للحكم عما بدر منه.

وقال: "سأتقبل أي شيء من الاتحاد الإنجليزي وأتمنى ألا تكون عقوبة كبيرة".

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