المسابقات تُعدل موعد 3 مباريات بالدوري للإنتاج الحربي

أعلنت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم تعديل موعد ثلاث مباريات بالدوري بسبب عدم جاهزية ملعب السلام لإغلاقه من أجل الصيانة استعدادا لكأس أمم إفريقيا 2019.

وسوف تقام كل المباريات الثلاثة في ملعب جهاز الرياضة العسكري بدلا من السلام.

وستقام لقاء الإنتاج الحربي ومصر المقاصة في الرابعة عصرا في الثالث من شهر مارس المقبل بدلا من الثاني من الشهر ذاته.

أما لقاء الإنتاج والاتحاد السكندري سيقام في السابع من مارس في السابعة مساء بدلا من السادس من الشهر ذاته.

وأخيرا ستقام مباراة الإنتاج الحربي وانجوم في السادسة من مساء الرابع عشر من شهر مارس الجاري بدلا من الثاني عشر من الشهر ذاته.

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