تقرير: الصفقة تقترب.. مونشي يريد الانضمام إلى أرسنال

يبدو أن أرسنال يعمل جاهدا حاليا على إتمام صفقة ضم مونشي المدير الرياضي لروما من أجل أن يتعاون مع المدير الفني للفريق أوناي إيمري.

وحسبما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية فإن أرسنال بدأ المفاوضات بالفعل للتعاقد مع المدير الرياضي لذئاب العاصمة الإيطالية لكنه لم يتوصل معه حتى الآن لاتفاق شخصي.

وأوضح التقرير أن مونشي يملك شرطا جزائيا في تعاقده يبلغ مليون يورو.

كما أشار التقرير إلى أن مونشي حريص على الرحيل عن روما والانضمام إلى أرسنال من أجل التعاون مرة أخرى مع إيمري.

وكان إيمري تحدث في وقت سابق عن مونشي قائلا: "أستطيع فقط القول بأنه يعمل مع روما حاليا، أنا عملت معه وعلاقتي معه جيدة، هو شخص جيد ومحترف، وأعتقد أن النادي يعمل على ذلك وهذه مسؤوليته فهم يبحثون عن الشخص المناسب لهذه المهمة".

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