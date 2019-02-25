بسبب مشادته الكلامية مع بوكيتينو.. إبعاد الحكم مايك دين عن مباراة تشيلسي وتوتنام

قررت لجنة الحكام في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إبعاد الحكم مايك دين عن الطاقم الذي كان مقررا له إدارة مباراة تشيلسي وتوتنام يوم الأربعاء المقبل.

تشيلسي يستقبل توتنام على ملعب ستامفورد بريدج مساء الأربعاء في الدوري الإنجليزي، ودين كان مقررا أن يتواجد كحكم رابع.

قرار اللجنة بإبعاد دين عن دربي لندن، وتعويضه بـ كيفن فريند على الخط الجانبي، يأتي بسبب المشادة التي جمعت الحكم بـ ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنام بعد مباراة بيرنلي.

توتنام خسر بهدفين مقابل هدف واحد أمام بيرنلي يوم السبت الماضي في الدوري الإنجليزي، بوكيتينو دخل في مشادة مع دين بعد اللقاء بسبب لقطة الهدف الأول لـ بيرنلي الذي سُجل من ركلة ركنية كان من المفترض أن تُحتسَب ركلة مرمى.

صحيفة "ميرور" البريطانية ذكرت أن قرار إبعاد دين عن مباراة تشيلسي وتوتنام، جاء بعد تلقي لجنة الحكام تقرير الحكم عن مباراة توتنام وبيرنلي.

بوكيتينو تبادل بعض الكلمات مع دين بعد المباراة في دائرة المنتصف، وفقا للصحيفة، إذ وجّه دين سؤالا للمدرب الأرجنتيني الساخط: "ما خطبك؟".

ليجيبه بوكيتينو: "أنت تعلم السبب"، قبل أن يهم مغادرا، ولكنه عاد بشكل مفاجئ لطاقم الحكام في رد فعل محتمل لتعليق سمعه ولم يلق قبوله.

بوكيتينو صاح قائلا: "ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا قلت؟". فيما قام مساعده بيريز بإشارة إصبع حادة في وجه دين الذي طالب بوكيتينو بالابتعاد.

بوكيتينو لاحظ اقتراب كاميرا النقل التليفزيوني، ليطالب طاقم الحكام بتكرار ما قيل أمام الكاميرا، قبل أن يتم تهدئته بواسطة فيل باردسلي لاعب بيرنلي.

دين سيكون الحكم الرابع يوم الأربعاء ولكن في مباراة أخرى، ستجمع مانشستر سيتي ووست هام على ملعب الاتحاد، تجنبا لمزيد من التصادُم مع بوكيتينو.

الطريف أن مايك دين (50 عاما) يُعتقَد أنه مشجع لـ توتنام، إذ يحتفل بأهداف السبيرز في الملعب عندما يسجلون أثناء إدارته مبارياتهم تحكيميا.

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