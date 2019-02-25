مورينيو: هازارد لديه ما يمكنه من اللعب في ريال مدريد

يؤمن جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد أن إدين هازارد لاعب تشيلسي لديه ما يلزم من إمكانيات مهارية وشخصية لارتداء قميص ريال مدريد.

إدين هازارد النادي : تشيلسي تشيلسي

وتحدث مورينيو لـ"دازن" قائلا: "طموح إدين هو اللعب في تشيلسي طوال حياته ولكن كل ذلك يتغير مع قدوم عملاق مثل ريال مدريد".

وواصل "لا أستطيع قول إن كان يريد الرحيل حاليا لأنني لم أتحدث معه لفترة".

قبل أن يستدرك متسائلا "لكن هل هازارد لديه الموهبة للعب في ريال مدريد؟ نعم يملك الموهبة".

وأكمل المدرب البرتغال "هل هازارد لديه الشخصية لارتداء قميص حمله ثقيل مثل ريال مدريد واللعب أمام جماهيره في سانتياجو برنابيو؟ نعم لديه شخصية قوية".

وكان هازارد قال في وقت سابق إنه يتمنى الانتقال إلى ريال مدريد لكن لم يستطع النادي الإسباني ضمه في الصيف الماضي رفقة ثيبوت كورتوا حارس المرمى.

ويملك هازارد عقدا مع تشيلسي يمتد حتى نهاية الموسم المقبل في صيف عام 2020.

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