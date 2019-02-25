أشهر جملة سمعتها الجماهير المصرية في كأس الأمم الإفريقية 1998، وتظل عالقة عالقة بالأذهان "يا سلام يا حازم يا سلام يا حسام" بصوت أحمد شوبير معلق المباراة في ذلك الوقت.

اليوم، تحل علينا الذكرى الـ21 لفوز مصر على بوركينا فاسو 2-0 في نصف نهائي البطولة، وبالطبع هدف حسام حسن التاريخي السابع له في البطولة، وكعب حازم إمام الذي كتب واحدا من أجمل أهداف الكرة المصرية.

ونستعرض معكم قصة الهدف التاريخي من خلال ما قاله أمبراطور الكرة المصرية من قبل في تصريحات لـFilGoal.com.

"يا سلام يا حازم يا سلام يا حسام"

بعد تسجيل الهدف الأول حاول منتخب مصر أن يضرب مصيدة التسلل وانفرد حازم إمام بمرمى بوركينا فاسو وتوقع الجميع أن يسجل الهدف لكنه مرر الكرة بالكعب إلى حسام حسن الذي أسكنها الشباك ببراعة.

وعن الهدف صرح الإمبراطور لـFilGoal.com "الأمر لم يكن سهلا بالنسبة لي على الإطلاق ففي الوقت الذي كان حسام يسجل فيه في مرمى الجزائر 1989 هدفه الشهير، كنت أنا في الإعدادية، لم أكن أتخيل أني أقف بجانب حسام حسن في الملعب".

"في بوركينا كنا نقيم في منطقة تشبه المقابر! بيوت صغيرة في الصحراء، لم نكن نقيم في فندق.. كنت أسكن في غرفة مع عبد الستار صبري، وحسام حسن يجلس مع مدحت عبد الهادي، وأخبرنا محمود الجوهري بضرورة إمداد هذا المهاجم الفذ بكل ما لدينا من مهارات".

"وقتها كانت خطة اللعب بمهاجم وحيد يفرغ المساحات لزملائه القادمين من الخلف ليست منتشرة بين فرق العالم".

"ما جعلني أشعر بالفخر أن حسام لعب مع الكثير من صناع الألعاب لكن جملة مباراة بوركينا ارتبطت بي معه فقط، يجب أن أعترف أنه كان أحد أسباب ظهور اسم حازم إمام وشهرته".

"بسبب هدف يا سلام يا حازم يا سلام يا حسام.. حتى الآن حسام حسن يضحك ويقول لي: "واخد انت الجو مني، مع إني أنا اللي جايب الجول!".

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