بيراميدز يدخل معسكر مغلق استعدادا لـ الأهلي.. ودياز: نبحث عن التتويج الأول

الإثنين، 25 فبراير 2019 - 16:51

كتب : FilGoal

الأهلي - بيراميدز

يتوجه فريق بيراميدز يوم الثلاثاء إلى مدينة الإسكندرية، تمهيدا للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الأهلي في كأس مصر.

ومن المنتظر أن يؤدي فريق بيراميدز مرانه الأخير في القاهرة عصر يوم الثلاثاء، قبل التوجه مباشرة للإسكندرية والدخول في معسكر لمدة يومين استعدادا لـ الأهلي.

ويؤدي بيراميدز مرانه الأخير في الإسكندرية مساء الأربعاء على الملعب الفرعي لأحد فنادق منطقة برج العرب.

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وتحدث رامون دياز المدير الفني لفريق بيراميدز قائلا: "لا وقت للراحة على الإطلاق".

وأضاف في تصريحاته التي نشرها الحساب الرسمي لنادي بيراميدز على (فيسبوك) "يجب علينا مواصلة مسيرة الانتصارات والفوز بلقاء الكأس بحثا عن التتويج بأول ألقابه في الموسم المحلي".

الأهلي بدوره لم يتغير موقفه ويرفض مواجهة بيراميدز يوم 28 فبراير الجاري في كأس مصر.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن تأجيل مواجهة الفريقين في بطولة الدوري بناء على طلب بيراميدز حتى يواجه الأهلي فريق الزمالك من أجل مبدأ التكافؤ.

وعقب ذلك قرر اتحاد الكرة استبدال المواجهة بالمباراة المؤجلة بين الفريقين في كأس مصر وهو ما رفضه الأهلي.

وأوضح مصدر باتحاد الكرة لـ FilGoal.com عن رفض فكرة تأجيل المباريات وشدد على تطبيق اللائحة عن المنسحبين. (من هنا)

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