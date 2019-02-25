تشكيل الاتحاد – ثلاثي هجومي يقود مهمة العودة ضد الهلال.. وعمار حمدي على الدكة
الإثنين، 25 فبراير 2019 - 16:25
كتب : هاني العوضي
يقود رزاق سيسيه وتوني دا سيلفا وخالد قمر آمال الاتحاد السكندري في مهمة صعبة، هي العودة ضد الهلال السعودي في دور الثمانية للبطولة العربية.
الاتحاد خسر في الرياض 3-0، ويأمل في تحقيق عودة في استاد برج العرب في مهمة صعبة للغاية.
ويجلس عمار حمدي على دكة البدلاء بقرار من حلمي طولان المدير الفني للفريق، وضم التشكيل كاملا..
حراسة المرمى: الهاني سليمان
الدفاع: خالد الغندور - محمود رزق – محمد عبد الرازق "بازوكا" – السيد سالم
الوسط: نور السيد – أحمد توفيق – أحمد نبيل مانجا
الهجوم: رزاق سيسيه – توني دا سيلفا – خالد قمر
البدلاء: محمود الزنفلي – محمد ناجي جدو – كريم الديب – محمود شعبان – كريم ممدوح – والاس دا سيلفا – عمار حمدي
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