تشكيل الاتحاد – ثلاثي هجومي يقود مهمة العودة ضد الهلال.. وعمار حمدي على الدكة

الإثنين، 25 فبراير 2019 - 16:25

كتب : هاني العوضي

الهلال - الاتحاد السكندري - كأس زايد للأبطال

يقود رزاق سيسيه وتوني دا سيلفا وخالد قمر آمال الاتحاد السكندري في مهمة صعبة، هي العودة ضد الهلال السعودي في دور الثمانية للبطولة العربية.

الاتحاد خسر في الرياض 3-0، ويأمل في تحقيق عودة في استاد برج العرب في مهمة صعبة للغاية.

ويجلس عمار حمدي على دكة البدلاء بقرار من حلمي طولان المدير الفني للفريق، وضم التشكيل كاملا..

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حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: خالد الغندور - محمود رزق – محمد عبد الرازق "بازوكا" – السيد سالم

الوسط: نور السيد – أحمد توفيق – أحمد نبيل مانجا

الهجوم: رزاق سيسيه – توني دا سيلفا – خالد قمر

البدلاء: محمود الزنفلي – محمد ناجي جدو – كريم الديب – محمود شعبان – كريم ممدوح – والاس دا سيلفا – عمار حمدي

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