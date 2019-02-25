المقاصة لـ في الجول: تم تأجيل مواجهتنا أمام الإنتاج 24 ساعة.. ومباراة الكأس في موعدها

الإثنين، 25 فبراير 2019 - 14:45

كتب : FilGoal

الزمالك - مصر للمقاصة

كشف بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر للمقاصة عن تأجيل مواجهة الإنتاج الحربي لمدة 24 ساعة وخوض مواجهة الزمالك في كأس مصر الأربعاء المقبل.

وكان من المقرر أن تقام مواجهة مصر للمقاصة والإنتاج الحربي يوم السبت المقبل ضمن مباريات الدوري المصري.

وتضامن مصر للمقاصة مع الزمالك في خطاب رسمي إلى اتحاد الكرة يطالبان فيه بتأجيل مواجهة الكأس قبل أن يتراجع الزمالك عن موقفه ويقرر المشاركة.

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وقال بكري سليم في تصريحات لـ FilGoal.com: "اتحاد الكرة أبلغنا بمواجهة الإنتاج الحربي يوم الأحد المقبل بدلا من السبت".

وتابع "وبذلك تقام مواجهتنا أمام الزمالك في كأس مصر بموعدها المقرر مساء الأربعاء المقبل".

وأتم بكري سليم تصريحاته "نستعد حاليا لمواجهة الزمالك دون مشاكل وملتزمون بكل القرارات".

ويقع مصر للمقاصة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 35 نقطة بعد خوض 24 مباراة.

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