تعرف على تقييم صلاح أمام يونايتد من الصحف الإنجليزية

الإثنين، 25 فبراير 2019 - 12:31

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - مانشستر يونايتد

سيفضل محمد صلاح نجم ليفربول نسيان مباراة مانشستر يونايتد بالدور الثاني من موسم 2018-2019، فكيف كان تقييمه من قبل الصحف الإنجليزية.

ليفربول عاد من ملعب غريمه مانشستر يونايتد بنقطة التعادل ورفع رصيده من النقاط إلى 66 نقطة لينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن ملاحقه مانشستر سيتي، وشارك صلاح كأساسي قبل أن يغادر أرض الملعب في الدقيقة 80.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام يونايتد حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري اختلف بين 4 أو 5 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ4.2 درجة من عشرة، كأقل لاعبي الفريق.

روبرتو فيرمينو وساديو ماني حصلا على متوسط تقييم 5.1 درجة و5.2 درجة على الترتيب.

أما أفضل لاعبي ليفربول في اللقاء كان الحارس أليسون بيكر الذي نال متوسط تقييم بلغ 7.4 درجة.

وتوقف رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم عند 20 هدفا، 17 في الدوري الإنجليزي كهداف للمسابقة و3 في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد ليفربول لملاقاة واتفورد يوم الأربعاء ثم إيفرتون يوم الأحد في الدوري الإنجليزي.

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