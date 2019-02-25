اسكواش - تأهل سباعي الرجال ورباعي السيدات لثمن نهائي بطولة العالم

واصل الثنائي محمد الشوربجي ورنيم الوليلي دفاعهما عن لقب بطولة العالم لرجال وسيدات الاسكواش بالتأهل إلى ثمن النهائي.

وتقام بطولة العالم بولاية شيكاغو الأمريكية حتى 2 مارس المقبل بمجموع جوائز مليون دولار كأكبر قيمة مالية في تاريخ اللعبة.

وتأهل سبعة لاعبين مصريين بمنافسات الرجال وأربع لاعبات للسيدات إلى الدور ثمن النهائي المقرر إقامته على يومين الاثنين والثلاثاء.

وتقام مباريات البطولة بداية من التاسعة مساء بتوقيت مصر وحتى فجر اليوم التالي.

وتأهل محمد الشوربجي وشقيقه مروان وعلي فرج وطارق مؤمن ومحمد أبو الغار وفارس الدسوقي ومازن هشام بمنافسات الرجال.

بينما تأهلت رنيم الوليلي رفقة نور الشربيني ونوران جوهر ونور الطيب بمنافسات السيدات.

وتأتي مباريات المصريين في ثمن النهائي كالآتي:

نوران جوهر × الإنجليزية فيكتوريا لاست (الاثنين 10 مساء)

مروان الشوربجي × الأسترالي ريان كوسكيلي (الاثنين 10:45 مساء)

نور الطيب × الفرنسية ميليسا ألفييس (الثلاثاء 1 صباحا)

محمد الشوربجي × ليو أوو من هونج كونج (الثلاثاء 1:45 صباحا)

رنيم الوليلي × الإنجليزية أليسون واترز (الثلاثاء 3 فجرا)

طارق مؤمن × محمد أبو الغار (الثلاثاء 3:45 فجرا)

فارس الدسوقي × النيوزلاندي بول كول (الثلاثاء 10:45 مساء)

نور الشربيني × الأمريكية أماندا صبحي (الأربعاء 3 فجرا)

علي فرج × مازن هشام (الأربعاء 3:45 فجرا)

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