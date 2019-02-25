كلوب يجيب - هل نجوت بنقطة من أولد ترافورد أم خسرت نقطتين؟

يعتقد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن نتيجة التعادل مع مانشستر يونايتد ليست ظالمة رغم الفارق الكبير بينهما في النقاط بجدول الدوري الإنجليزي.

ليفربول عاد من ملعب غريمه مانشستر يونايتد بنقطة التعادل ورفع رصيده من النقاط إلى 66 نقطة لينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن ملاحقه مانشستر سيتي، وبفارق 14 نقطة عن يونايتد خامس الترتيب.

وقال كلوب عما إذا كان ينظر إلى النتيجة كمكسب لنقطة أو خسارة نقطتين "كلا الأمرين. لدينا نقطة أكثر وهذا أمر جيد. أعتقد قبل المباراة، كان مستوى يونايتد السابق، جعل الكثير يتوقعون أنه من السيء مواجهة الشياطين الحمر".

وأضاف "عندما بدأنا المباراة كان الأمر رائعاً في الواقع، بدأنا تماماً كما أردنا أن نبدأ، لعبنا بطريقة مباشرة، بدأنا الهجوم من الخلف، أردنا أن نصنع الفارق، تابعنا الاستحواذ على الكرة، وضغطنا بقوه وكان كل شيء جيد بالفعل. ثم بدأت أزمة الاصابة. الكثير من التوقف في اللعب وأشياء من هذا القبيل، وكان من الواضح أنه أمر أثر على إيقاع اللعب".

وواصل في تصريحات أبرزها موقع ناديه "كانت مباراة غريبة تمامًا، تلعب بدون سرعة فعلية. السرعة في لحظة خاطئة. الشوط الأول كان جيدًا، أما الشوط الثاني فكان أقل قليلاً حيث كانت النتيجة 0-0".

وتابع الألماني "كان لديهم فرصة كبيرة عندما قام أليسون بتصدي رائع. الباقي كان كرات ثابتة أعتمد عليها يونايتد.. وأود أن أقول إنها شكلت خطورة علينا إلى حد كبير، لذلك كان علينا أن نركز بنسبة 100% وهو ما فعلناه.

وأتم "كنا بالطبع نتوقع من أنفسنا أن نلعب كرة قدم أفضل. كان بإمكاننا الفوز بالمباراة، بنسبة 100٪، لكننا لم نفعل. الآن في حوزتنا هذه النقطة، وهي أكثر بكثير مما توقعه الناس لنا على الأرجح. الآن كل شيء متساوٍ في المباريات، والآن دعونا نستأنف بقية الموسم. الامور جيدة".

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بعيدا عن صراع الصدارة، رفع يونايتد رصيده إلى 52 نقطة لكن هبط للمركز الخامس بعد فوز أرسنال على ساوثامبتون.

























































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