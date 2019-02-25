بالفيديو – كيف اُحتسبت بالـVar؟.. فيورنتينا يتعادل مع إنتر في الدقيقة 100 بلقاء جنوني

تعادل فيورنتينا أمام إنتر بثلاثية لكل فريق في لقاء جنوني بالجولة الـ 25 من الدوري الإيطالي.

لقاء جنوني من الدقيقة الأولى وحتى الدقيقة 100 شهد تدخل تقنية الفيديو في آخر لحظات المباراة في لقطة جدلية للغاية.

سجل ستيفان دي فري بعد 20 ثانية بالتمام لصالح فيورنتينا، قبل أن يتعادل إنتر في الدقيقة الخامسة عن طريق ماتياس فيتشينو من لمسة متقنة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 40 سجل ماتيو بوليتانو هدفا لـ إنتر بطريقة ولا أروع من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

قبل أن يُعزز إيفان بيريسيتش تقدم إنتر بهدف ثالث في الدقيقة 52 من علامة الجزاء.

الكل اعتقد أن إنتر أصبح قريبا من الانتصار، إلا أن فيورنتينا عاد من بعيد. سجل أولا الهدف الثاني عن طريق لويس مورييل من ركلة حرة ولا أروع من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 95 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح فيورنتينا بداعي لمسة يد كريستيانو بيراجي.

الحكم توجه لتقنية الفيديو VAR ولمدة 5 دقائق كاملة، ثم عاد واحتسب ركلة الجزاء.

وأوضحت الإعادة التليفزيونية في أكثر من مرة عدم لمس بيراجي للكرة باليد على الإطلاق، ورغم ذلك احتسبت ركلة جزاء.

بعد مراجعة تقنية "الفار" لفترة طويلة، الحكم يحتسب ضربة جزاء لصالح فيورنتينا في الوقت القاتل!#beINSerieA #FiorentinaInter pic.twitter.com/NuaoCzEHDb — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) February 24, 2019

وترجم جوردان فيرتو الركلة بنجاح معلنا عن هدف التعادل.

ووصل إنتر للنقطة 47 في المركز الثالث، بينما وصل فيورنتينا للنقطة 36 في المركز التاسع.

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