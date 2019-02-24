تشكيل الأهلي – عودة رمضان.. وإكرامي يحرس المرمى أمام الجونة

يعود رمضان صبحي للتشكيل الأساسي للأهلي عندما يواجه الجونة في الجولة 24 من الدوري المصري.

رمضان غاب ضد الداخلية في الجولة الماضية بسبب تراكم الإنذارات، ويعود ضد الجونة ليشارك في مكان جيرالدو.

ويحرس شريف إكرامي المرمى بدلا من الغائب بسبب عدم الجاهزية محمد الشناوي.

وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: محمد هاني – سعد سمير – أيمن أشرف – علي معلول

الوسط: عمرو السولية –هشام محمد – حسين الشحات – ناصر ماهر –رمضان صبحي

الهجوم: جونيور أجايي

البدلاء: علي لطفي – حمدي فتحي – ياسر إبراهيم – مروان محسن – أحمد الشيخ – جيرالدو – كريم وليد

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