بعد رباعية كريستال بالاس.. بويل يرحل عن ليستر سيتي

أعلن ليستر سيتي عن رحيل مدربه الفرنسي كلود بويل.

ويأتي الإعلان بعد خسارة ليستر من كريستال بالاس 4-1 على ملعب كينج باور، تاركا الفريق في المركز الـ12 في الدوري بعد خسارة 5 من آخر 6 مباريات للفريق.

وقاد بويل ليستر للمركز التاسع في موسمه الأول مع الفريق، الموسم الماضي.

ويبحث ليستر عن مدرب رابع في مساحة 23 شهرا فقط.

خسارة ليستر من بالاس هي الرابعة على التوالي للفريق في الدوري، الأمر الذي يحدث لأول مرة منذ يناير 2000.

وتعد تلك الإقالة الثانية لبويل في إنجلترا بعد رحيله عن ساوثامبتون في يونيو 2017.

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