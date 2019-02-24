بعد رباعية كريستال بالاس.. بويل يرحل عن ليستر سيتي

الأحد، 24 فبراير 2019 - 12:42

كتب : FilGoal

كلود بويل وكاسبر شمايكل

أعلن ليستر سيتي عن رحيل مدربه الفرنسي كلود بويل.

ويأتي الإعلان بعد خسارة ليستر من كريستال بالاس 4-1 على ملعب كينج باور، تاركا الفريق في المركز الـ12 في الدوري بعد خسارة 5 من آخر 6 مباريات للفريق.

وقاد بويل ليستر للمركز التاسع في موسمه الأول مع الفريق، الموسم الماضي.

أخبار متعلقة

بوكيتينيو: الحكم كان قاسيا علينا أمام ليستر.. ولا نحاول الخداع بالفيديو - فاردي سجل الفرصة الخاطئة.. توتنام يحقق رقما تاريخيا بالفوز على ليستر مؤتمر سولشاير: نقلت رؤيتي لمستقبل يونايتد لإدارة النادي.. وتكرار نجاح ليستر

ويبحث ليستر عن مدرب رابع في مساحة 23 شهرا فقط.

خسارة ليستر من بالاس هي الرابعة على التوالي للفريق في الدوري، الأمر الذي يحدث لأول مرة منذ يناير 2000.

وتعد تلك الإقالة الثانية لبويل في إنجلترا بعد رحيله عن ساوثامبتون في يونيو 2017.

اقرأ أيضا

هجوم متبادل بين آل الشيخ وعضو مجلس الأهلي

قراءة في فكر جروس وتشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بترو أتليتكو

حوار في الجول – مدرب الجيش: الزمالك "الأفضل في الدوري" ينافسه الأهلي وليس بيراميدز

تشكيل الأهلي المتوقع – إكرامي يحرس المرمى.. ومفاضلة في مركزين ضد الجونة

رئيس أُحد: مؤمن لا يعاني من ضمور في العضلات بل مرض مُحدد.. وهذا ما سيحدث

كلود بويل الدوري الإنجليزي ليستر سيتي

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر قمة إنجلترا - مانشستر يونايتد (0) ليفربول (0) بداية المباراة 25 دقيقة | المحترفون
مباشر في الدوري - الجونة ضد الأهلي.. ضغط أحمر 33 دقيقة | الدوري المصري
صلاح: واثقون بنسبة مليون بالمائة في قدرتنا على التتويج 39 دقيقة | المحترفون
تشكيل الجونة – مكي وجدو يهاجمان الأهلي.. وعبد الملك على الدكة 52 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل يونايتد - لوكاكو وراشفورد يهاجمان ليفربول ساعة | أوروبا
تشكيل الأهلي – عودة رمضان.. وإكرامي يحرس المرمى أمام الجونة ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 من هو سالم الشامسي مالك بيراميدز الجديد 2 بيراميدز يواجه الأهلي والزمالك خلال 5 أيام في الدوري.. وتأكيد موعد مواجهة الكأس 3 رئيس أحد: مؤمن زكريا خارج النادي.. يعاني من "خلل" ومستحيل أن يمارس الكرة 4 آل الشيخ لإدارة الأهلي: فرحون بعودتي؟ والجارحي يرد: نحن لا نرجع في قراراتنا

قد ينال إعجابك