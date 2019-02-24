شدد حمادة صدقي المدير الفني للجونة إن فريقه لن يتأثر بغياب لاعبيه المستعارين من الأهلي.

ويغيب عن مواجهة الجونة والأهلي لاعبي الأحمر المعارين، أحمد حمدي ومحمود الجزار وأكرم توفيق وأحمد ياسر ريان بعد شرط في عقد الإعارة بين الفريقين.

وقال صدقي لـFilGoal.com: "سنلعب لتحقيق نتيجة إيجابية. مواجهة الأهلي ليست بالسهلة ولكنني أثق في لاعبي فريقي".

وشدد "كنا نتمني مشاركة جميع لاعبينا لكن بند عدم المشاركة سيمنع الرباعي أحمد ياسر ريان وأحمد حمدي وأكرم توفيق ومحمود الجزار من اللعب بالإضافة لغياب أحمد علي الظهير الأيمن للإيقاف بعد الطرد أمام بيراميدز ".

وأردف "لكن أنا مقتنع تماما أن جميع لاعبي الجونة علي نفس المستوى من الروح والعزيمة والقوة الفنية والفهم الخططي ولذلك سيقاتل الأهلي على نقاط المباراة ولن يستسلم ".

وأتم صدقي "الجونة يسعي لتقديم عرض جيد مثلما فعل أمام بيراميدز واستمرار التقدم في جدول ترتيب الدوري".

ويحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري بـ45 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز وللأهلي 3 مباريات أقل.

أما الجونة ففي المركز الـ11 بـ26 نقطة.

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