دي خيا: من الخطأ التركيز فقط مع صلاح.. وهدفنا تحقيق الفوز

الأحد، 24 فبراير 2019 - 12:23

كتب : FilGoal

ديفيد دي خيا - محمد صلاح

كشف ديفيد دي خيا حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد عن أهمية مواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي، وشدد على عدم التركيز مع محمد صلاح.

ويلتقي مانشستر يونايتد أمام ليفربول في الرابعة وخمس دقائق على ملعب أولد ترافورد ضمن مباريات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

وقال دي خيا في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: "مباراة اليوم هي مواجهة خاصة وأكبر لعبة في إنجلترا".

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وتابع حارس مرمى مانشستر يونايتد "هي مباراة مهمة للمشجعين واللاعبين، وقبل كل شيء عندما تكون في أولد ترافورد فهذا يجعل الأهمية أكبر".

وعن خطط مانشستر يونايتد لإيقاف ليفربول الذي يحلم بمواصلة مشواره للفوز باللقب الغائب منذ 1990 قال دي خيا: "سنبذل قصارى جهدنا من أجل الفوز، نهدف إلى الاستمتاع بالمباراة".

وأضاف "عندما كنت في إسبانيا دائما ما أسمع عن التنافس الكبير والكلاسيكو بين مانشستر يونايتد وليفربول، ستكون مباراة ممتعة".

وبالحديث عن محمد صلاح اللاعب الأبرز في ليفربول وصاحب الـ44 هدفا بالموسم الماضي مع الريدز، قال دي خيا: "أنا لا أركز على لاعب واحد فقط".

وشدد "نحن نلعب أمام فريق كامل وليفربول لديهم بعض اللاعبين الجيدين بشكل فردي وعلينا أن نستعد كما أي مباراة أخرى".

وأتم دي خيا تصريحاته "نحن في النهاية نلعب أمام فريق جيد ولاعبين كبار ونركز من أجل تحقيق الفوز".

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