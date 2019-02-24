عاشور وعمرو جمال والشناوي يواصلون التأهيل

واصل كل من حسام عاشور لاعب وسط الأهلي، وعمرو جمال مهاجم الفريق، ومحمد الشناوي حارس مرمى الفريق، أداء التدريبات التأهيلية للتعافي من إصاباتهم.

وخضع الثنائي الأول لتدريبات تأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل.

ويعاني حسام عاشور من الإصابة بشد في منشآ العضلة الأمامية، في حين يعاني عمرو جمال من الإصابة في العضلة الضامة.

أما محمد الشناوي فأدى جلسة تأهيل في الجيم على هامش مران اللاعبين الغائبين عن مباراة الجونة المقرر لها عصر اليوم.

وحرص الشناوي على أداء تدريبات الجري حول الملعب قبل أن يؤدى جلسته في الجيم.

يذكر أن الجهاز الفني بقيادة مارتين لاسارتي اصطحب 3 حراس في معسكر الجونة وهم؛ شريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير؛ استعدادا لمواجهة اليوم التي تقام في الرابعة عصرا على استاد الجونة في الجولة الـ24 من منافسات الدوري الممتاز.

وخاض لاعبو الفريق لغائبين عن معسكر مباراة الجونة تدريبات قوية صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة تحت إشراف حسين عبدالدايم، مساعد مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني.

وشارك في التدريبات كل من؛ وليد أزارو وصلاح محسن وإسلام محارب وأحمد علاء وصالح جمعة وباسم علي ومحمد شريف وأحمد حمودي وأحمد فتحي.

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