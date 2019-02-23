مدرب وست بروميتش: إصابة حجازي؟ تدخلت سريعا لأنها لم تبد جيدة

السبت، 23 فبراير 2019 - 23:22

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - وست بروميتش ألبيون

تحدث دارين مور المدير الفني لفريق وست بروميتش ألبيون عن إصابة محترفنا المصري أحمد حجازي في لقاء شيفيلد يونايتد.

وقال مدرب وست بروميتش: "عندما سقط حجازي مصابا، الإصابة لم تبد جيدة".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة "ومن هنا تدخلت سريعا وقمنا بإخراج اللاعب لأن الإصابة لم تبد جيدة".

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وواصل "سنقيم إصابة حجازي خلال الـ 24- 48 ساعة المقبلة".

و خرج محترفنا المصري أحمد حجازي مصابا في خسارة فريقه وست بروميتش ألبيون أمام شيفيلد يونايتد بهدف مقابل لا شيء في الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى.

حجازي شارك أساسيا في المباراة قبل أن يخرج في الدقيقة 64 متأثرا بإصابة عضلية.

ولم يقدر حجازي على استكمال المباراة التي انتهت بخسارة وست بروميتش بسبب هدف كيران دويل بعد مرور ربع ساعة من عمر اللقاء.

تفاعل عدد من جماهير وست بروميتش على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) عقب إصابة حجازي، كان كبيرا للغاية.

ويرى عدد من جماهير وست بروميتش أنه "في حالة كانت إصابة حجازي لمدة طويلة، فأننا علينا توديع حلم الوصول لملحق الوصول للدوري الممتاز".

خسارة وست بروميتش هي الثامنة للفريق هذا الموسم والأولى منذ 4 مباريات.

بينما نجح شيفيلد في تحقيق الانتصار الثالث على التوالي والرابع في آخر 5 مباريات.

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