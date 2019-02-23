نيوكاسل يدك مسمارا آخر في نعش بقاء هدرسفيلد.. وإثارة جنونية بين بورنموث وولفرهامبتون

دك نيوكاسل مسمارا جديدا في نعش بقاء هدرسفيلد في الدوري الإنجليزي بعدما نجح في الانتصار عليه بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الـ 27 من الدوري.

نيوكاسل استغل النقص العددي لفريق هدرسفيلد من الدقيقة 20 بعد طرد تومي سميث بعد تدخل قوي على الوافد الجديد وأغلى صفقة في تاريخ نيوكاسل، ميجيل ألميرون – 20 مليون جنيه إسترليني - .

وسجل نيوكاسل ثنائية في الشوط الثاني عن طريق سولمون روندون في الدقيقة 46 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد ارتباك دفاعي من جانب هدرسفيلد، قبل أن يزيد أيوزي بيريز غلة الأهداف في الدقيقة 52.

الانتصار أوصل نيوكاسل للنقطة 28 في المركز الـ 14 بينما تجمد رصيد هدرسفيلد عند 11 نقطة فقط.

هدرسفيليد وحيدا حزينا في المركز الأخير بـ 11 نقطة مبتعدا عن صاحب المركز الـ 19 – فولام – بـ 6 نقاط وعن صاحب المركز الـ 18 – ساوثامبتون – بـ 13 نقطة كاملة.

أصحاب المراكز الـ 20 و19 و18 يهبطون للدرجة الأولى في إنجلترا.

سقوط هدرسفيلد المتكرر زاد من استحالة هروبها من مراكز الهبوط.

وفي لقاء آخر تعادل بورنموث بهدف لكل فريق أمام ولفرهامبتون.

لقاء مثير شهد أحداث جنونية في اللحظات الأخيرة منه.

في البداية افتتح بورنموث التسجيل من علامة الجزاء في الدقيقة 13 عن طريق جوشوا كينج.

قبل أن يتعادل راؤول خيمينيز لولفرهامبتون من علامة الجزاء أيضا في الدقيقة 83.

بعد ركلة جزاء ولفرهامبتون وهدف التعادل، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء جديدة ولكن لبورنموث.

ركلة بورنموث الثانية في المباراة أهدرها كينج بنفسه ليحرم فريقه من الانتصار.

وقبل لحظات من نهاية المباراة، فُتحت رشاشات المياة في أرضية الملعب.

الحكم أوقف اللقاء قبل أن تُقفل الرشاشات من جديد ويستأنف اللقاء لثواني قليلة ثم ينتهي بالتعادل.

بورنموث وصل للنقطة 34 في المركز العاشر، بينما ارتقى ولفرهامبتون للنقطة 40 في المركز الثامن.

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