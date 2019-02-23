بوكيتينو عن مشادته مع حكم لقاء بيرنلي: ما حدث في الملعب يبقى في الملعب

السبت، 23 فبراير 2019 - 17:04

كتب : FilGoal

بوكيتينو

غضب واعتراض كبير أظهرهما الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنام تجاه مايك دين حكم مواجهة فريقه أمام بيرنلي بعد الخسارة بهدفين مقابل هدف في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بوكيتينو ظهر بعد المباراة وهو يتوجه نحو حكم اللقاء ويتحدث معه بطريقة غاضبة، والأرجنتيني حاول تجنب الحديث عن الأمر بقدر الإمكان في تصريحاته.

وقال عقب المباراة لشبكة سكاي سبورتس: "لم يحدث شيئا، ما حدث في الملعب يبقى في الملعب. ارتكبنا بعض الأخطاء واستقبلنا هدفين، لا يوجد ما يقال. كل التهاني لبيرنلي، لم نستحق الخسارة لكن هذه كرة القدم".

أخبار متعلقة

رسميا – الجمعية العمومية لاتحاد الكرة توافق على إلغاء بند الـ8 سنوات بالفيديو - عودة كين لم تنقذهم.. بيرنلي يوقف انتصارات توتنام ويخطف فوزا مثيرا مؤمن زكريا: اتقوا الله مصدر من سموحة يكشف لـ في الجول تفاصيل عقد حسام حسن.. ومنصب جديد لحنفي

وأضاف "أظن أنه من اللازم تفهم أنها كانت مجرد مباراة مهمة بالنسبة لنا، كنت أؤمن قبل المباراة أنه من أجل الترشح للمنافسة على اللقب فإننا بحاجة للثلاث نقاط".

وواصل تبريره "في بعض الأحيان نجد إجابات وأحيانا أخرى نجد أعذارا للهزيمة. تصرفي (مع الحكم) لم يكن طبيعيا، ربما بسبب علمي بصعوبة اللقاء، وصعوبة الترشح للمنافسة بدون 3 نقاط".

وأشار "الموقف (احتساب الكرة ركنية جاء منها هدف بيرنلي بدلا من ضربة مرمى لتوتنام) سيجبر أيا كان من يقف على الخط الجانبي للملعب للشكوى والشكوى والشكوى".

بوكيتينو اختتم تصريحاته "من الواضح أن أسلوب بيرنلي صعب الأمور علينا وكان صعبا بالنسبة لنا استقبال أهداف، هم فازوا ولا يوجد ما يقال سوى أننا بحاجة للتطور".

بيرنلي تقدم أولا عن طريق كريس وود في الدقيقة 57 قبل أن يتعادل كين في الدقيقة 65، ولكن أشلي بارنز منح فريقه الانتصار بهدف في الدقيقة 83.

توتنام سيطر على الكرة بشكل كبير طوال أحداث اللقاء ولكن صلابة دفاع رجال المدرب شون دايتش منعتهم من صنع الخطورة بشكل واضح.

بيرنلي نجح في إيقاف سلسلة انتصارات النادي اللندني التي امتدت لأربع مباريات متتالية. الانتصار رفع رصيدهم إلى 30 نقطة في المركز الـ13، بينما توقف رصيد توتنام عند 60 نقطة في المركز الثالث.

اقرأ أيضا

الأهلي لـ في الجول: مؤمن زكريا سليم 100% حتى لحظة انتقاله لـ أٌحد

قائمة الأهلي – غياب الشناوي وصالح جمعة ضد الجونة.. وظهور ربيعة وشوبير

36 عاما من الحرب مع ميدو

مصدر مقرب من مؤمن زكريا لـ في الجول: لا صحة لما يقال.. هناك أمور سيكشف عنها في الوقت المناسب

أين يقع حسام حسن في ترتيب أفضل 10 مدربين مصريين حاليين

توتنام بوكيتينو

نرشح لكم

أخر الأخبار

أبو ريدة لـ في الجول: نسعى دائما لخدمة الجمعية العمومية دون مقابل.. شكرا لهم 2 دقيقة | مصر
بالفيديو - ميسي يرد على نافاس بهدف رائع ويحقق رقما عجيبا في مواجهات إشبيلية 4 دقيقة | أوروبا
مباشر دوري أبطال إفريقيا - الإسماعيلي العائد يتحدى القسنطيني 9 دقيقة | إفريقيا
جيرو: أودوي يُذكرني بـ مبابي.. موهبته رائعة 25 دقيقة | أوروبا
سيميوني: أعتذر عن الإشارة.. كانت مقصودة لفريقي وليس يوفنتوس 33 دقيقة | أوروبا
التشكيل - متولي يعوض باهر في دفاع الإسماعيلي ووجيه يجاور بامبو وشيلونجو 38 دقيقة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 من هو سالم الشامسي مالك بيراميدز الجديد 2 بيراميدز يواجه الأهلي والزمالك خلال 5 أيام في الدوري.. وتأكيد موعد مواجهة الكأس 3 رئيس أحد: مؤمن زكريا خارج النادي.. يعاني من "خلل" ومستحيل أن يمارس الكرة 4 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح وماني بعد تعادل ليفربول مع بايرن

قد ينال إعجابك