تريزيجيه وكريم حافظ يشاركان في خسارة قاسم باشا أمام ألانياسبور

شارك الثنائي المصري محمود حسن "تريزيجيه" وكريم حافظ في خسارة قاسم باشا أمام ألانياسبور.

قاسم باشا خسر بثلاثية مقابل لا شيء في الجولة الـ 23 من الدوري التركي.

بابيس سيسي سجل ثنائية في الدقيقة السابعة والدقيقة 53 قبل أن تأتي الضربة الثالثة القاضية عن طريق جوزيف سورال في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

كريم حافظ شارك أساسيا لأول مرة مع قاسم باشا، قبل أن يخرج في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

بينما لعب تريزيجيه المباراة بالكامل.

رصيد قاسم باشا تجمد عند النقطة 29 في المركز التاسع بعدما تلقى الهزيمة السادسة على التوالي والـ 12 هذا الموسم.

بينما ارتقى ألانياسبور للمركز الثامن برصيد 31 بعدما حقق الانتصار الثالث على التوالي.

اقرأ أيضا

الأهلي لـ في الجول: مؤمن زكريا سليم 100% حتى لحظة انتقاله لـ أٌحد

قائمة الأهلي – غياب الشناوي وصالح جمعة ضد الجونة.. وظهور ربيعة وشوبير

36 عاما من الحرب مع ميدو

مصدر مقرب من مؤمن زكريا لـ في الجول: لا صحة لما يقال.. هناك أمور سيكشف عنها في الوقت المناسب

أين يقع حسام حسن في ترتيب أفضل 10 مدربين مصريين حاليين