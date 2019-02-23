تريزيجيه وكريم حافظ يشاركان في خسارة قاسم باشا أمام ألانياسبور

السبت، 23 فبراير 2019 - 17:01

كتب : FilGoal

كريم حافظ - قاسم باشا

شارك الثنائي المصري محمود حسن "تريزيجيه" وكريم حافظ في خسارة قاسم باشا أمام ألانياسبور.

كريم حافظ

النادي : بلدية إسطنبول

تريزيجيه

النادي : قاسم باشا

ألانياسبور
قاسم باشا

قاسم باشا خسر بثلاثية مقابل لا شيء في الجولة الـ 23 من الدوري التركي.

بابيس سيسي سجل ثنائية في الدقيقة السابعة والدقيقة 53 قبل أن تأتي الضربة الثالثة القاضية عن طريق جوزيف سورال في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

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كريم حافظ شارك أساسيا لأول مرة مع قاسم باشا، قبل أن يخرج في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

بينما لعب تريزيجيه المباراة بالكامل.

رصيد قاسم باشا تجمد عند النقطة 29 في المركز التاسع بعدما تلقى الهزيمة السادسة على التوالي والـ 12 هذا الموسم.

بينما ارتقى ألانياسبور للمركز الثامن برصيد 31 بعدما حقق الانتصار الثالث على التوالي.

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