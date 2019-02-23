بالفيديو - عودة كين لم تنقذهم.. بيرنلي يوقف انتصارات توتنام ويخطف فوزا مثيرا

عاد هاري كين وسجل ولكن هدفه لم يمنح فريقه الانتصار. بيرنلي يخطف فوزا مثيرا من توتنام بهدفين مقابل هدف في افتتاح مباريات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كين عاد إلى صفوف الديوك بعد فترة من الغياب امتدت لـ6 أسابيع بسبب الإصابة، وكالعادة كان حاضرا ليهز الشباك رغم هزيمة فريقه.

بيرنلي تقدم أولا عن طريق كريس وود في الدقيقة 57 قبل أن يتعادل كين في الدقيقة 65، ولكن أشلي بارنز منح فريقه الانتصار بهدف في الدقيقة 83.

توتنام سيطر على الكرة بشكل كبير طوال أحداث اللقاء ولكن صلابة دفاع رجال المدرب شون دايتش منعتهم من صنع الخطورة بشكل واضح.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليشهد الشوط الثاني 3 أهداف.

ضربة ركنية من الجانب الأيمن ارتقى لها كريس وود ليضعها رأسية في مرمى هوجو لوريس بالدقيقة 57.

وكين نجح في إدراك التعادل مستغلا رمية تماس من داني روز ليتوغل صوب منطقة الجزاء ويسدد الكرة على يسار الحارس توم هيتون.

وبارنز حسم اللقاء لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 83 مستغلا تسديدة ضعيفة من جون جودمنسون ليتابعها الأول في المرمى.

الانتصار رفع رصيد بيرنلي إلى 30 نقطة في المركز الـ13، بينما توقف رصيد توتنام عند 60 نقطة في المركز الثالث.

بيرنلي نجح في إيقاف سلسلة انتصارات النادي اللندني التي امتدت لأربع مباريات متتالية.

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