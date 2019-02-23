تشكيل برشلونة - عودة أومتيتي بعد غياب وكوتينينو أساسي رفقة ميسي أمام إشبيلية

السبت، 23 فبراير 2019 - 16:05

كتب : FilGoal

صامويل أومتيتي

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة تشكيل فريقه أمام إشبيلية بالجولة 25 من الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل عودة المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي بعد غياب طويل بسبب إصابة في الركبة.

وحضر البرازيلي كوتينيو كأساسي إلى جوار لويس سواريز وليونيل ميسي.

أخبار متعلقة

فالفيردي: إشبيلية مخيف على ملعبه.. ومن الصعب أن يلعب برشلونة دون سواريز تقرير: راشفورد.. حلم برشلونة المستحيل صور مسربة لقمصان برشلونة وأرسنال ويوفنتوس الجديدة فالفيردي: برشلونة قوي في كامب نو.. ولكن 0-0 نتيجة خادعة

وجاء التشكيل كالآتي.

حراسة المرمى: مارك تير شتيجن.

الدفاع: نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، صامويل أومتيتي، جوردي ألبا.

الوسط: سيرجيو بوسكيتي، أرتورو فيدال، إيفان راكيتيتش.

الهجوم: فيليبي كوتينيو، ليونيل ميسي، لويس سواريز.

اقرأ أيضا

الأهلي لـ في الجول: مؤمن زكريا سليم 100% حتى لحظة انتقاله لـ أٌحد

قائمة الأهلي – غياب الشناوي وصالح جمعة ضد الجونة.. وظهور ربيعة وشوبير

36 عاما من الحرب مع ميدو

مصدر مقرب من مؤمن زكريا لـ في الجول: لا صحة لما يقال.. هناك أمور سيكشف عنها في الوقت المناسب

أين يقع حسام حسن في ترتيب أفضل 10 مدربين مصريين حاليين

برشلونة أومتيتي

نرشح لكم

أخر الأخبار

أبو ريدة لـ في الجول: نسعى دائما لخدمة الجمعية العمومية دون مقابل.. شكرا لهم 3 دقيقة | مصر
بالفيديو - ميسي يرد على نافاس بهدف رائع ويحقق رقما عجيبا في مواجهات إشبيلية 5 دقيقة | أوروبا
مباشر دوري أبطال إفريقيا - الإسماعيلي العائد يتحدى القسنطيني 10 دقيقة | إفريقيا
جيرو: أودوي يُذكرني بـ مبابي.. موهبته رائعة 26 دقيقة | أوروبا
سيميوني: أعتذر عن الإشارة.. كانت مقصودة لفريقي وليس يوفنتوس 34 دقيقة | أوروبا
التشكيل - متولي يعوض باهر في دفاع الإسماعيلي ووجيه يجاور بامبو وشيلونجو 39 دقيقة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 من هو سالم الشامسي مالك بيراميدز الجديد 2 بيراميدز يواجه الأهلي والزمالك خلال 5 أيام في الدوري.. وتأكيد موعد مواجهة الكأس 3 رئيس أحد: مؤمن زكريا خارج النادي.. يعاني من "خلل" ومستحيل أن يمارس الكرة 4 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح وماني بعد تعادل ليفربول مع بايرن

قد ينال إعجابك