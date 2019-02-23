تشكيل برشلونة - عودة أومتيتي بعد غياب وكوتينينو أساسي رفقة ميسي أمام إشبيلية

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة تشكيل فريقه أمام إشبيلية بالجولة 25 من الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل عودة المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي بعد غياب طويل بسبب إصابة في الركبة.

وحضر البرازيلي كوتينيو كأساسي إلى جوار لويس سواريز وليونيل ميسي.

وجاء التشكيل كالآتي.

حراسة المرمى: مارك تير شتيجن.

الدفاع: نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، صامويل أومتيتي، جوردي ألبا.

الوسط: سيرجيو بوسكيتي، أرتورو فيدال، إيفان راكيتيتش.

الهجوم: فيليبي كوتينيو، ليونيل ميسي، لويس سواريز.

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