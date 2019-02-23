تشكيل برشلونة - عودة أومتيتي بعد غياب وكوتينينو أساسي رفقة ميسي أمام إشبيلية
السبت، 23 فبراير 2019 - 16:05
كتب : FilGoal
أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة تشكيل فريقه أمام إشبيلية بالجولة 25 من الدوري الإسباني.
صامويل أومتيتي
النادي : برشلونة
وشهد التشكيل عودة المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي بعد غياب طويل بسبب إصابة في الركبة.
وحضر البرازيلي كوتينيو كأساسي إلى جوار لويس سواريز وليونيل ميسي.
وجاء التشكيل كالآتي.
حراسة المرمى: مارك تير شتيجن.
الدفاع: نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، صامويل أومتيتي، جوردي ألبا.
الوسط: سيرجيو بوسكيتي، أرتورو فيدال، إيفان راكيتيتش.
الهجوم: فيليبي كوتينيو، ليونيل ميسي، لويس سواريز.
🔵🔴 XI Barça
⚽ #SevillaBarça pic.twitter.com/44ZdPDJfkL— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 23, 2019
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