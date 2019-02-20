5 أرقام من فوز الأهلي على الداخلية.. أول هدف وصناعة ولاسارتي 12×12

واصل الأهلي انتصاراته في الدوري المصري وحقق الفوز السابع على التوالي أمام الداخلية بثلاثية مقابل هدف.

جيرالدو النادي : الأهلي الداخلية الأهلي

وبعد الفوز تحققت العديد من الأرقام الخاصة بلاعبي الأهلي ومدربه مارتين لاسارتي.

الأهلي بعد الفوز وصل للنقطة 45 في المركز الثالث وبنفس رصيد بيراميدز بفارق الأهداف فقط وبأقل 3 مباريات، وكذلك يبتعد بـ7 نقاط عن الزمالك المتصدر والذي خاض مباراة أكثر من الفريق الأحمر.

ويستعرض معكم FilGoal.com أبرز الأرقام الخاصة بالأهلي بعد الفوز على الداخلية.

لاسارتي 12×12

وصل مارتين لاسارتي المدير الفني الأوروجواياني للأهلي رقما رائعا بعدما سجل محمد هاني وجيرالدو هدفين أمام الداخلية.

وسجل حتى الآن 12 لاعبا أهدافا للأهلي مع لاسارتي الذي قاد الفريق الأحمر في 12 مباراة بواقع 8 في الدوري و4 في دوري أبطال إفريقيا.

الـ12 لاعبا المسجلين لأهداف الأهلي مع لاسارتي هم: وليد أزارو – علي معلول – أيمن أشرف – عمرو السولية – كريم نيدفيد – ناصر ماهر – جونيور أجايي – حسين الشحات – رمضان صبحي – حمدي فتحي – محمد هاني – جيرالدو.

أجايي هداف الأهلي مع لاسارتي

وبعدما سجل جونيور أجايي هدفا في الداخلية أصبح المهاجم النيجيري هداف الأهلي في حقبة المدرب لاسارتي.

هدف أجايي في الداخلية هو الثالث له في الدوري والرابع بشكل عام مع المدرب الأوروجواياني.

الصناعة الأولى في الدوري

استطاع حسين الشحات صناعة الهدف الأول له في الدوري بقميص الأهلي بعدما مرر الكرة بشكل رائع إلى جيرالدو.

وافتتح الشحات أهدافه مع الأهلي في وقت سابق عندما سجل في مصر للمقاصة فريقه الأسبق.

الهدف الأول

كذلك افتتح جيرالو أهدافه مع الأهلي بشكل عام بعدما هز شباك الداخلية.

اللاعب الأنجولي انضم للأهلي في يناير الماضي قادما من أول أغسطس ولعب 6 مباريات في الدوري صنع خلالهم هدفا وسجل أخيرا أمام الفريق العسكري.

الهدف الثاني بالقميص الأحمر

أما الظهير الأيمن محمد هاني افتتح أيضا أهدافه مع الأهلي هذا الموسم، وهو الهدف الثاني له بشكل عام مع الفريق الأحمر بعدما سجل الموسم الماضي في شباك النصر.

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