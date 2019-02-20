مستشفى الأهلي – انتظام وحيد.. ورباعي يواصل التأهيل

انتظم محمود وحيد ظهير الأهلي الأيسر في تدريبات مستبعدي الأحمر من مباراة الداخلية في الدوري.

وغاب وحيد عن قائمة الفريق بسبب نزلة برد، إلا أنه انتظم في تدريبات الفريق اليوم الأربعاء.

وفي الوقت نفسه، واصل وليد سليمان وحسام عاشور برنامجهما التأهيلي والعلاجي.

ويعاني وليد سليمان من الإصابة في الركبة التي تعرض لها في مباراة شبيبة الساورة الجزائري في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، في حين يعاني حسام عاشور لاعب خط وسط الفريق من الإصابة في منشأ العضلة الأمامية، وتعرض لها في الشوط الأول من مباراة انبي في الدوري والتي حسمها الأهلي بهدف نظيف سجله حمدي فتحي.

أما محمد نجيب مدافع الفريق فبدأ تدريبات الجري حول الملعب، في إطار برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من الإصابة في الركبة.

وكان محمد نجيب قد خاض تدريبات تأهيلية مائية في حمام السباحة تحت إشراف طارق عبد العزيز، إخصائي التأهيل بالجهاز الفني في إطار برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.

وتشهد الأيام القادمة سير اللاعب في خطوات تأهيلية جديدة تمهيدا للدفع به بشكل تدريجي في المران الجماعي للفريق.

وكذلك، أدى عمرو جمال مهاجم الفريق برنامجا تأهيليا بدنيا مكثفا من الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق بتمزق في العضلة الضامة.

وأدى اللاعب جلسة علاج طبيعي في الجيم قبل أن يستكمل برنامجه التأهيلى بخوض فقرات الجري حول الملعب في إطار البرنامج الذي يخضع له للتخلص من الإصابة.

ويخضع اللاعب لفحوصات مستمرة لقياس درجة تعافيه من الإصابة لتحديد موعد عودته إلى المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وخاض مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة الأهلي أمام نظيره فريق الداخلية أدت مرانا قويا صباح اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وشهد المران مشاركة محمود وحيد وأحمد علاء ووليد أزارو وباسم علي ورامي ربيعة وأحمد فتحي وعربي بدر ومحمد شريف وصالح جمعة وإسلام محارب.

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