الكشف عن – لماذا لم يُعجب برشلونة ببنزيمة وصرف نظر عن التعاقد معه

في 2008، أراد برشلونة ضم مهاجم جديد لفريق جوسيب جوارديولا وكان كريم بنزيمة المهاجم الواعد مع ليون وقتها الخيار الأول للفريق الكتالوني لكن الصفقة لم تتم.

وأعادت صحيفة "ماركا" المدريدية فتح قصة المفاوضات بين برشلونة وبنزيمة في 2008، قبل مباراة الفريق الكتالوني ضد ليون مساء اليوم الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

أراد برشلونة في 2008 ضم مهاجم جديد في ظل عدم رغبة جوارديولا في الاعتماد على صامويل إيتو، واتجه إلى بنزيمة.

وبالفعل سافر تكسيكي بيجريستين المدير الرياضي في برشلونة وقتها إلى فرنسا، لمقابلة بنزيمة وزيارة منزل عائلته.

لكن بيجريستين عاد إلى برشلونة بملاحظات سلبية للغاية عن بنزيمة أوقفت محاولات النادي الكتالوني لضم مهاجم ليون المتألق بشدة وقتها.

ورفع المدير الرياضي لبرشلونة تقريرا انتقد فيه الطريقة التي يعيش بها بنزيمة حياته حيث لم يكن راضيا عن أصدقائه والطريقة التي تحدث بها معه.

وزعم بيجريستين أن بنزيمة لم ينظر حتى له أثناء المحادثة التي جمعتهما سويا.

وبناء على تقرير المدير الرياضي الحالي لمانشستر سيتي، قرر برشلونة صرف نظر عن التعاقد مع بنزيمة.

واتجه برشلونة لضم زلاتان إبراهيموفيتش في 2009 ثم تعاقد مع ديفيد بيا بعد موسم واحد قضاه المهاجم السويدي في كتالونيا.

فيما انضم بنزيمة إلى ريال مدريد في 2009، ومن وقتها وهو المهاجم الأساسي للميرنجي.

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