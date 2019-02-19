الكشف عن – لماذا لم يُعجب برشلونة ببنزيمة وصرف نظر عن التعاقد معه

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 - 12:18

كتب : أمير عبد الحليم

بنزيمة في برشلونة

في 2008، أراد برشلونة ضم مهاجم جديد لفريق جوسيب جوارديولا وكان كريم بنزيمة المهاجم الواعد مع ليون وقتها الخيار الأول للفريق الكتالوني لكن الصفقة لم تتم.

وأعادت صحيفة "ماركا" المدريدية فتح قصة المفاوضات بين برشلونة وبنزيمة في 2008، قبل مباراة الفريق الكتالوني ضد ليون مساء اليوم الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

أراد برشلونة في 2008 ضم مهاجم جديد في ظل عدم رغبة جوارديولا في الاعتماد على صامويل إيتو، واتجه إلى بنزيمة.

أخبار متعلقة

بيريز: بنزيمة المهاجم الأفضل.. ريال مدريد لن يتعاقد مع لاعب آخر هدفان في جيرونا.. بنزيمة يصبح الهداف التاريخي السادس لـ ريال مدريد سولاري: جماهير الكرة وليس فقط جماهير ريال مدريد تستمتع بمشاهدة بنزيمة بنزيمة: أنا مهاجم يملك روح صانع ألعاب

وبالفعل سافر تكسيكي بيجريستين المدير الرياضي في برشلونة وقتها إلى فرنسا، لمقابلة بنزيمة وزيارة منزل عائلته.

لكن بيجريستين عاد إلى برشلونة بملاحظات سلبية للغاية عن بنزيمة أوقفت محاولات النادي الكتالوني لضم مهاجم ليون المتألق بشدة وقتها.

ورفع المدير الرياضي لبرشلونة تقريرا انتقد فيه الطريقة التي يعيش بها بنزيمة حياته حيث لم يكن راضيا عن أصدقائه والطريقة التي تحدث بها معه.

وزعم بيجريستين أن بنزيمة لم ينظر حتى له أثناء المحادثة التي جمعتهما سويا.

وبناء على تقرير المدير الرياضي الحالي لمانشستر سيتي، قرر برشلونة صرف نظر عن التعاقد مع بنزيمة.

واتجه برشلونة لضم زلاتان إبراهيموفيتش في 2009 ثم تعاقد مع ديفيد بيا بعد موسم واحد قضاه المهاجم السويدي في كتالونيا.

فيما انضم بنزيمة إلى ريال مدريد في 2009، ومن وقتها وهو المهاجم الأساسي للميرنجي.

اقرأ أيضا:

جونيور أجايي.. عندما تكون الرهان الفائز دائما

ليفربول وبايرن.. صدام نادر وملامح مألوفة وذكريات ستُبعَث

عبد الحفيظ لـ في الجول: أجايي أبدى مرونة في التجديد وسعداء بالحفاظ على لاعب بقيمته

أمين حاريت.. تذكّروا الاسم

ساري: لاعبو تشيلسي معي؟ لست واثقا

بوجبا يلمح لاستمرار سولشاير كمدرب دائم

ريال مدريد برشلونة بنزيمة

نرشح لكم

أخر الأخبار

مدرب منتخب بيرو في مصر لمتابعة لاعب بيراميدز 6 دقيقة | مصر
دانيلو يجيب – من الأفضل زيدان أم جوارديولا 9 دقيقة | أوروبا
رسميا - كاف يعلن عقوبات الإسماعيلي 11 دقيقة | مصر
عبد العال لـ في الجول: لن نستسلم وسنقاتل أمام الأهلي.. وهذا موقف إسلام جابر 37 دقيقة | الدوري المصري
رئيس الاتحاد التونسي: لا نستطيع تطبيق حكم الفيديو في ظل التوتر بالملاعب 41 دقيقة | إفريقيا
ماذا فعل صلاح في دور الـ16 لدوري الأبطال من قبل؟ ساعة | دوري أبطال أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيراميدز يواجه الأهلي والزمالك خلال 5 أيام في الدوري.. وتأكيد موعد مواجهة الكأس 2 بعد سقوط فيتا - هذه هي الحالات التي يتأهل بها الأهلي لربع نهائي دوري الأبطال 3 ناشئ الأهلي المنتقل للزمالك لـ في الجول: رفضوا علاجي وقيدي.. ومدربه السابق يرد 4 اتحاد الكرة يمنع رئيس الزمالك من حضور المباريات

قد ينال إعجابك