مرحلة جديدة من التأهيل لـ عمرو جمال ومحمد نجيب

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 - 11:57

كتب : حسام نور الدين

عمرو جمال - الأهلي

يخضع عمرو جمال مهاجم الأهلي، ومحمد نجيب مدافع الفريق، لمرحلة جديدة من التأهيل خلال 48 ساعة.

ويستعد الثنائي بتلك المرحلة للعودة للتدريبات الجماعية للفريق.

وبحسب الموقع الرسمي للأهلي ،فمن المنتظر أن يبدأ الثنائي الجري حول الملعب، ضمن البرنامج التأهيلي الخاص بهما للتعافي من الإصابة وتجهيزهما للمرحلة المقبلة.

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وخاض نجيب، تدريبات علاجية وجلسات في الجيم خلال الفترة الأخيرة، وتحسنت حالته بشكل كبير.

كما أدى عمرو جمال جلسات في الجيم، ومن المنتظر أن يبدأ الثنائي برنامجهما التأهيلي في ملعب التتش، في خطوة متقدمة نحو العودة من جديد إلى المشاركة الجماعية وتجهيزهما للمباريات الرسمية.

ويغيب نجيب بسبب قطع في غضروف الركبة، أما جمال فتعرض لقطع في العضلة الأمامية.

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