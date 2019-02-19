عبد الحفيظ: كل مباريات الدوري تحظى بنفس نسبة التركيز.. واستعادة المصابين خطوة إيجابية

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي إن كل مباريات الفريق في الدوري تحظى بنفس نسبة الأهمية والتركيز من الفريق.

وتحدث عبد الحفيظ للمركز الإعلامي للأهلي: "جميع مباريات الأهلي في الدوري تحظى بقدر واحد من الأهمية والتركيز الشديد"، مضيفا أنه يأمل في استمرار انتصارات الفريق، وحصد الثلاث نقاط، وهو الهدف الذي يسعى إليه الجهاز الفني واللاعبون.

وأشار عبدالحفيظ "الفريق استعاد أكثر من لاعب بعد تعافيهم من الإصابة ومشاركتهم في المران الجماعي، وهي خطوة إيجابية في ظل توالي مباريات الفريق؛ سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي".

وأكمل "شهدت الفترة الأخيرة مشاركة مروان محسن، وأحمد حمودي، وأحمد فتحي، وصالح جمعة، ورامي ربيعة، ويتم تجهيز وليد أزارو".

وفيما يتعلق بسفر الفريق إلي الكونغو لمواجهة فيتا كلوب يوم 9 مارس المقبل، قال عبدالحفيظ إن "هناك تنسيقا مستمرا، ولكن بشكل عام التركيز بشكل أكبر علي مباراة الداخلية ثم باقي المواجهات التي يخوضها الفريق قبل السفر إلى الكونغو".

الأهلي يحتل المركز الثالث في الدوري بـ42 نقطة، أما الداخلية فيحل في المركز الـ14 بـ22 نقطة.

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