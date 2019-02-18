مودي: تلقيت عروضا عديدة من الأهلي والزمالك.. ومستواي يؤهلني للعب للمنتخب

الإثنين، 18 فبراير 2019 - 21:37

كتب : FilGoal

مصر المقاصة

كشف أحمد عبد العزيز "مودي" مدافع فريق مصر للمقاصة تلقيه أكثر من عرض من الأهلي والزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية والصيفية الماضية.

وقال مودي: "بالفعل تلقيت العديد من العروض من الأهلي والزمالك".

وأضاف في تصريحاته مع أون سبورت "من الجيد للغاية أن ترغب الأندية الكبرى في التعاقد معي، هذا يسعدني".

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وأردف "كذلك تمسك إدارة المقاصة بي يسعدني للغاية".

ماذا عن منتخب مصر؟ يتحدث مودي: "بكل تأكيد هدفي هو اللعب مع منتخب مصر. اجتهد وأبذل قصارى جهدي من أجل ذلك".

ويرى مودي "مستواي يؤهلني للعب لمنتخب مصر وهذا هو هدفي بالفعل".

وأتم "سأستمر في الاجتهاد لتحقيق هدفي".

وفاز مصر للمقاصة على وادي دجلة بهدفين لهدف في الجولة الـ 23 من الدوري المصري.

ولعب مودي 17 مباراة في الدوري هذا الموسم بقميص المقاصة.

ويحتل المقاصة المركز الرابع برصيد 34 نقطة من 23 مباراة.

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