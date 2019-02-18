رابطة الأندية الإنجليزية تُغرم ليدز 200 ألف إسترليني في واقعة "جاسوس بيلسا"

الإثنين، 18 فبراير 2019 - 21:25

كتب : FilGoal

مارسيلو بيلسا

وقعت رابطة الأندية الإنجليزية "إي إف إل" عقوبة قدرها 200 ألف جنيه إسترليني على نادي ليدز يونايتد بسبب واقعة إرسال جاسوس لمشاهدة تدريبات دربي كاونتي قبل مواجهة الفريقين.

وكان مارسيلو بيلسا المدير الفني لليدز يونايتد أكد في وقت سابق تجسسه على تدريبات ليدز والعديد من الأندية الأخرى خلال تواجده مع الفريق منذ بداية الموسم الجاري.

وقال المدير التنفيذي لرابطة الأندية الإنجليزية شون هارفي "تم جلب المتلطبات التنظيمية للعمل في لوائحنا منذ عامين عن طريق العمل بأقصى قدر من حسن النية".

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وواصل "لم نكن نتوقع حدوث تلك الحالة ولكن علينا التعامل مع تلك الشكوى ومن المستحيل أن نجد مجموعة من اللوائح التي تتعامل مع جميع الظروف لذا تم اللجوء للائحة العامة والتي أثبتت إمكانية إصدار أحكام مناسبة لحماية المسابقة وتطبيقها على كل الأندية".

وأتم "العقوبات وقعت لأن هناك تصرفات لا يمكن التغاضي عنها وهي بمثابة سلوك رادع لأي ناد في المستقبل وأشكر نادي ليدز على مساعدتهم في مساعدتهم لنا على إتمام هذه المسألة بأسرع وقت".

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